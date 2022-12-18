Источник: Куйвашев готовит подчиненным вводные по президентским выборам-2024

Свердловский губернатор собирает мэров на закрытое совещание

Евгений Куйвашев соберет мэров за закрытыми дверями Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Свердловские губернатор Евгений Куйвашев готовится озвучить областным чиновникам первые установки по президентским выборам-2024 и муниципальной кампании-2023. Вводные будут даны 20 декабря на закрытом совещании с мэрами в санатории «Гранатовая бухта», сообщили URA.RU сразу несколько источников в областной власти.

Двухдневное совещание чиновников резиденции губернатора с главами муниципалитетов — привычное мероприятие для свердловского истеблишмента. Подобные семинары принято собирать раз в квартал, чтобы держать мэров в курсе актуальных политических задач. Как правило, на сборах команда Куйвашева передает главам установки, посвященные ближайшим избирательным кампаниям: градоначальники, будучи распорядителями выборов на местах, традиционно получают такие вводные одними из первых.

В этот раз семинар проходит 19—20 декабря. Первый день, по данным URA.RU, посвящен тимбилдингу: вечером мэры по давней традиции сыграют несколько волейбольных матчей. А во второй день, как сообщили два источника, в «Гранатовой бухте» ждут лично Куйвашева. «Будет разбор [прошедших губернаторских и муниципальных] выборов этого года и первое обсуждение выборов 2023 и 2024», — поделился источник, знакомый с планом мероприятия.

Другой собеседник, участвующий в семинаре, уточнил, что акцент будет сделан на анализе губернаторской кампании-2022. «Из-за [длившейся с сентября по октябрь] мобилизации с главами до сих пор подробно не обсудили итоги», — пояснил инсайдер. По его словам, из предстоящих кампаний главными кейсами станут выборы депутатов дум Екатеринбурга и Верхней Пышмы.

Получить комментарий в департаменте информполитики региона оперативно URA.RU не удалось, там пока не ответили на запрос агентства. В предыдущий раз мэров собирали на подобное совещание в конце июня. Это был последний семинар перед выборами губернатора. На той встрече Куйвашев пригрозил главам, что пятеро из них, показавшие худшие результаты, будут отправлены в отставку. По итогам выборов, впрочем, никаких радикальных санкций Куйвашев не применял.