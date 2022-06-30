Мэров собрали на мозговой штурм, чтобы спасти рейтинг Куйвашева. Данные закрытых соцопросов

30 июня 2022 в 21:03 Размер текста - 17 +

Актуальный рейтинг Евгения Куйвашева, по неофициальным данным, пока не совпадает с желаемым Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022 Команда свердловского губернатора Евгения Куйвашева ищет способы повысить рейтинг начальника в преддверии сентябрьских выборов главы региона. Как сообщил URA.RU источник, к решению задачи подключили мэров со всей области. Мозговой штурм в формате деловой игры с их участием стал одним из мероприятий закрытого семинара на базе отдыха «Гранатовая бухта». Двухдневное совещание с участием мэров и чиновников резиденции было полностью посвящено подготовке к губернаторским выборам 11 сентября. В рамках семинара у Куйвашева состоялся строгий разговор с градоначальниками: губернатор пригрозил, что пять мэров, в чьих городах будут худшие результаты голосования, отправятся в отставку. Отдельно же главам раскрыли, каков, по данным закрытых соцопросов, уровень поддержки Куйвашева. По информации URA.RU, рейтинг главы региона, согласно замерам, проведенным в середине июня, — чуть ниже 40%. Согласно аналитике, озвученной мэрам, наибольшую поддержку Куйвашева демонстрируют женщины 25-30 лет и старшего поколения. Относительно приемлемый уровень — среди пенсионеров и молодежи. А меньше всего губернатора поддерживают избиратели 40-50 лет. «Поэтому проводили деловую игру, думали, как подтянуть показатели», — передал источник. Между тем желаемый рейтинг Куйвашева — выше 60%. Добиться таких цифр, по неофициальной информации, потребовали от предвыборного штаба во главе с вице-губернатором Олегом Чемезовым. Правда, источник, близкий к кампании Куйвашева, настаивает, что актуальный рейтинг кандидата «как раз на уровне желаемого». В областном департаменте информполитики пока не ответили на запрос URA.RU. Выборы главы региона пройдут 11 сентября. В кампании участвуют действующий губернатор Евгений Куйвашев («Единая Россия»), глава свердловского отделения ЛДПР Александр Каптюг, вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»). Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Команда свердловского губернатора Евгения Куйвашева ищет способы повысить рейтинг начальника в преддверии сентябрьских выборов главы региона. Как сообщил URA.RU источник, к решению задачи подключили мэров со всей области. Мозговой штурм в формате деловой игры с их участием стал одним из мероприятий закрытого семинара на базе отдыха «Гранатовая бухта». Двухдневное совещание с участием мэров и чиновников резиденции было полностью посвящено подготовке к губернаторским выборам 11 сентября. В рамках семинара у Куйвашева состоялся строгий разговор с градоначальниками: губернатор пригрозил, что пять мэров, в чьих городах будут худшие результаты голосования, отправятся в отставку. Отдельно же главам раскрыли, каков, по данным закрытых соцопросов, уровень поддержки Куйвашева. По информации URA.RU, рейтинг главы региона, согласно замерам, проведенным в середине июня, — чуть ниже 40%. Согласно аналитике, озвученной мэрам, наибольшую поддержку Куйвашева демонстрируют женщины 25-30 лет и старшего поколения. Относительно приемлемый уровень — среди пенсионеров и молодежи. А меньше всего губернатора поддерживают избиратели 40-50 лет. «Поэтому проводили деловую игру, думали, как подтянуть показатели», — передал источник. Между тем желаемый рейтинг Куйвашева — выше 60%. Добиться таких цифр, по неофициальной информации, потребовали от предвыборного штаба во главе с вице-губернатором Олегом Чемезовым. Правда, источник, близкий к кампании Куйвашева, настаивает, что актуальный рейтинг кандидата «как раз на уровне желаемого». В областном департаменте информполитики пока не ответили на запрос URA.RU. Выборы главы региона пройдут 11 сентября. В кампании участвуют действующий губернатор Евгений Куйвашев («Единая Россия»), глава свердловского отделения ЛДПР Александр Каптюг, вице-спикер заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутаты Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия») и Александр Демин («Новые люди»).