Губернатор Моор отменил карантин для жителей Тюменского района

19 декабря 2022 в 18:41 Размер текста - 17 +

Тюменский губернатор Александр Моор отменил карантин по бешенству животных в селе Борки Фото: Денис Моргунов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор отменил карантин по бешенству животных, введенный на территории села Борки Тюменского района 1 ноября. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Губернатор Тюменской области отменил карантин (и все связанные с ним ограничительные мероприятия) по бешенству животных на территории села Борки Тюменского района. Соответствующее постановление подписано сегодня, 19 декабря», — указано в сообщении Инфоцентра. Карантин по бешенству животных в указанном селе был введен 1 ноября. В списке ограничений, которые действовали на территории населенного пункта были запреты на проведение ярмарок и выставок, и отлов зверей для зоопарков.

Губернатор Тюменской области Александр Моор отменил карантин по бешенству животных, введенный на территории села Борки Тюменского района 1 ноября. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Губернатор Тюменской области отменил карантин (и все связанные с ним ограничительные мероприятия) по бешенству животных на территории села Борки Тюменского района. Соответствующее постановление подписано сегодня, 19 декабря», — указано в сообщении Инфоцентра. Карантин по бешенству животных в указанном селе был введен 1 ноября. В списке ограничений, которые действовали на территории населенного пункта были запреты на проведение ярмарок и выставок, и отлов зверей для зоопарков.