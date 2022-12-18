18 декабря 2022
17 декабря 2022
16 декабря 2022

Губернатор Моор отменил карантин для жителей Тюменского района

© Служба новостей «URA.RU»
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Встреча Якушева, Моора и Дом.РФ. Тюмень, моор александр, моор александр портрет
Тюменский губернатор Александр Моор отменил карантин по бешенству животных в селе Борки Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор отменил карантин по бешенству животных, введенный на территории села Борки Тюменского района 1 ноября. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона.

«Губернатор Тюменской области отменил карантин (и все связанные с ним ограничительные мероприятия) по бешенству животных на территории села Борки Тюменского района. Соответствующее постановление подписано сегодня, 19 декабря», — указано в сообщении Инфоцентра.

Карантин по бешенству животных в указанном селе был введен 1 ноября. В списке ограничений, которые действовали на территории населенного пункта были запреты на проведение ярмарок и выставок, и отлов зверей для зоопарков.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор отменил карантин по бешенству животных, введенный на территории села Борки Тюменского района 1 ноября. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства региона. «Губернатор Тюменской области отменил карантин (и все связанные с ним ограничительные мероприятия) по бешенству животных на территории села Борки Тюменского района. Соответствующее постановление подписано сегодня, 19 декабря», — указано в сообщении Инфоцентра. Карантин по бешенству животных в указанном селе был введен 1 ноября. В списке ограничений, которые действовали на территории населенного пункта были запреты на проведение ярмарок и выставок, и отлов зверей для зоопарков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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