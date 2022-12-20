20 декабря 2022

Уральские таможенники раскрыли, как помогают свердловскому бизнесу при санкциях

Уральские таможенники снизили контроль свердловского бизнеса
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа таможенного поста в аэропорту Кольцово. Екатеринбург, зона таможенного контроля, таможенники, таможенник, сотрудник таможни
В 2022 году металлопродукция перестала облагалась таможенной пошлиной Фото:

Уральские таможенники стали более лояльно относиться к предприятиям и бизнесменам при таможенном контроле после введения западных санкций. Так, в 2022 году были отменены пошлины на металлопродукцию и стал более доступным параллельный импорт. Об этом рассказал начальника Уральской электронной таможни Сергей Епифанов во время пресс-конференции «Интерфакса».

«На первом этапе мы создавались для разрыва контакта инспекторов и бизнеса. Сейчас перед руководством таможни стоит задача содействовать российскому бизнесу и снять те ограничения, которые есть», — заявил Епифанов.

В 2022 году таможенники стали содействовать металлургам: если в прошлом году металлопродукция облагалась таможенной пошлиной, то сейчас это правило отменили. Также уральская таможня сняла ряд ограничений — теперь в условиях западных санкций допускается параллельный импорт, при этом определен порядок вывоза высокотехнологичных товаров — только по разрешениям.

Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля. После этого многие западные компании приняли решение об уходе с российского рынка, а часть стран начала вводить санкции для подрыва экономики России.

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Уральские таможенники стали более лояльно относиться к предприятиям и бизнесменам при таможенном контроле после введения западных санкций. Так, в 2022 году были отменены пошлины на металлопродукцию и стал более доступным параллельный импорт. Об этом рассказал начальника Уральской электронной таможни Сергей Епифанов во время пресс-конференции «Интерфакса». «На первом этапе мы создавались для разрыва контакта инспекторов и бизнеса. Сейчас перед руководством таможни стоит задача содействовать российскому бизнесу и снять те ограничения, которые есть», — заявил Епифанов. В 2022 году таможенники стали содействовать металлургам: если в прошлом году металлопродукция облагалась таможенной пошлиной, то сейчас это правило отменили. Также уральская таможня сняла ряд ограничений — теперь в условиях западных санкций допускается параллельный импорт, при этом определен порядок вывоза высокотехнологичных товаров — только по разрешениям. Россия начала спецоперацию на территории Украины 24 февраля. После этого многие западные компании приняли решение об уходе с российского рынка, а часть стран начала вводить санкции для подрыва экономики России.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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