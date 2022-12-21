В Кургане добавили новые автобусы, на которых можно платить транспортной картой

Курганцы смогут платить по 20 рублей за поездку по транспортной карте Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Кургане добавились автобусы, которые смогут принимать оплату по транспортной карте «Кузнечик». Изменения вступят в силу с 3 января 2023 года. Об этом сообщается в группе «Союз транспортных организация Курганской области» в социальной сети «ВКонтакте».

«С 3 января 2023 года карта „Кузнечик“ появится на новых маршрутах. С нового года транспортная карта будет работать на маршрутах 55 и 94 (бывшие 330 и 331 маршруты). Данная карта по-прежнему действует на 13 муниципальных маршрутах (новой и старой нумерации) областного центра, охватывающих практически всю маршрутную сеть Кургана», — указано в сообщении союза.

Сообщается, что карта работает на 50, 62, 15, 58, 51, 18, 74, 312, 318, 41, 70, 28 и 54 маршрутах. Планируется добавить еще 13 автобусов, которые смогут принимать оплату «Кузнечиком». Как сообщается в посте союза транспортных организаций, к концу первого квартала 2023 года действовать будут 28 маршрутов (включая уже работающие 13, два новых маршрута и еще 13 запланированных).

С 1 октября тарифы на проезд по карте следующие: Тарифный план «Короткий», где одна поездка стоит 25 рублей. 15 поездок на 30 дней курганцам обойдутся в 380 рублей. Другой тариф «Длинный». Цена одной поездки 20 рублей. 100 поездок на 90 дней будут стоить 2 030 рублей. Также есть специальные тарифы для пенсионеров и школьников.

Ранее URA.RU писало, что курганцы смогут отслеживать автобусы новых маршрутов с помощью специального приложения. Мэрия города купила специальную программу. Информацию о приложении разместят на стендах возле остановок.