В ХМАО ищут управленцев в Федеральное казначейство региона

Прием документов от кандидатов завершится в следующем году Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Управление Федерального казначейства по ХМАО-Югре требуется начальник отдела и его заместитель. Информация о вакансиях опубликована на портале «Госслужба».

«Вакансии: заместитель начальника отдела №1, начальник отдела №1. Тип объявления: для включения в резерв. Наименование органа местного самоуправления: Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре», — сообщается на портале.

Начальнику отдела предлагается заработная плата — от 48 до 50 тысяч рублей, а его заместителю — от 43 до 48 тысяч рублей. Основным требованием к должности является уровень профессионального образования — не ниже чем высшее, бакалавриат. Перечень базовых и профессиональных умений, а также контактная информация опубликованы на портале. Документы от кандидатов принимаются до 11 января 2023 года.

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