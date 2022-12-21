21 декабря 2022
20 декабря 2022

В ХМАО ищут управленцев в Федеральное казначейство региона

© Служба новостей «URA.RU»
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Таблички и дома. Ханты-Мансийск, казначейство хмао, табличка
Прием документов от кандидатов завершится в следующем году Фото:

В Управление Федерального казначейства по ХМАО-Югре требуется начальник отдела и его заместитель. Информация о вакансиях опубликована на портале «Госслужба».

«Вакансии: заместитель начальника отдела №1, начальник отдела №1. Тип объявления: для включения в резерв. Наименование органа местного самоуправления: Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре», — сообщается на портале.

Начальнику отдела предлагается заработная плата — от 48 до 50 тысяч рублей, а его заместителю — от 43 до 48 тысяч рублей. Основным требованием к должности является уровень профессионального образования — не ниже чем высшее, бакалавриат. Перечень базовых и профессиональных умений, а также контактная информация опубликованы на портале. Документы от кандидатов принимаются до 11 января 2023 года.

Ранее URA.RU сообщало, что жителям Сургута (ХМАО) предлагают работу на складе компании Ozon в Екатеринбурге вахтовым методом. Работодатель обещает максимальный доход в 242 тыс. рублей и готов рассматривать кандидатуры студентов.

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В Управление Федерального казначейства по ХМАО-Югре требуется начальник отдела и его заместитель. Информация о вакансиях опубликована на портале «Госслужба». «Вакансии: заместитель начальника отдела №1, начальник отдела №1. Тип объявления: для включения в резерв. Наименование органа местного самоуправления: Управление Федерального казначейства по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре», — сообщается на портале. Начальнику отдела предлагается заработная плата — от 48 до 50 тысяч рублей, а его заместителю — от 43 до 48 тысяч рублей. Основным требованием к должности является уровень профессионального образования — не ниже чем высшее, бакалавриат. Перечень базовых и профессиональных умений, а также контактная информация опубликованы на портале. Документы от кандидатов принимаются до 11 января 2023 года. Ранее URA.RU сообщало, что жителям Сургута (ХМАО) предлагают работу на складе компании Ozon в Екатеринбурге вахтовым методом. Работодатель обещает максимальный доход в 242 тыс. рублей и готов рассматривать кандидатуры студентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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