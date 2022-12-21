В горнолыжный сезон поезд «Ласточка» из Челябинска поедет до Башкортостана

В некоторые дни поезд «Ласточка» будет доезжать до Новоабзаково Фото: Илья Московец © URA.RU

Для доставки горнолыжников поезд «Ласточка» сообщением Челябинск—Магнитогорск в 2023 году продлят до Башкортостана. Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), конечной станцией маршрута станет Новоабзаково.

«Для любителей горнолыжного спорта скоростные поезда „Ласточка“ Челябинск—Магнитогорск будут продлены до станции Новоабзаково. Пассажиры проведут в пути пять с половиной часов», — сообщили в ЮУЖД.

Транспортники добавили, что курсирование поездов до курорта Новоабзаково будет осуществляться в определенные временные окна. В 2023 году маршрут продлят в следующие дни: с 2 по 8 января, а также 14, 15, 21, 22, 28 и 29 января. В феврале — 4, 5, 11, 12, 18, 19, 23, 24, 25, 26, в марте — 4, 5, 8, 11, 12, а также в декабре 2023 года — 10, 16, 17, 23, 24.

Из Челябинска поезд №7903/7033 будет отправляться в 06:30 по уральскому времени. Прибытие в Новоабзаково — в 11:56. Обратный рейс поезда №7904/7034 назначен в 16:10 с прибытием в Челябинск в 21:43.

С 1 октября сообщением связали Уфу (Башкортостан) и Ашу Челябинской области. Также «Ласточка» начала работать на маршрутах из Челябинска в Екатеринбург и Магнитогорск.