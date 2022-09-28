Башкортостан и Челябинскую область свяжут «Ласточкой»

«Ласточке» в Челябинской области определили новый маршрут Фото: Илья Московец © URA.RU

Поезда «Ласточка» с 1 октября начнут курсировать между столицей Башкортостана Уфой и Ашой из Челябинской области. Как сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД), конечной остановкой в соседней республике будет Уфа.

«Движение „Ласточек“ будут осуществляться в выходные и праздничные дни между Ашой и Уфой. Пока для оценки востребованности маршрута скорые электропоезда „Ласточка“ будут курсировать в тестовом режиме», — сообщила пресс-служба ЮУЖД на сайте перевозчика.

Железнодорожники озвучили расписание электричек. Поезд № 7156 будет отправляться из Уфы в 9:00 уральского времени и прибывать в Ашу в 10:46. Поезд № 7153 будет стартовать из Аши в 12:15, приезжая в Башкортостан в 14:23. По пути поезд будет останавливаться 12 раз.

В июне ЮУЖД анонсировало несколько маршрутов, где начала работать «Ласточка». Новый поезд поставили на линии Челябинск — Екатеринбург и Челябинск — Магнитогорск. Перевозчик весной заявлял, что доля «Ласточек» в парке его электропоездов достигает 6%.