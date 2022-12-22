Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти свердловской сотрудницы МВД

23 декабря 2022 в 03:15 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поручил руководителю регионального СК представить доклад о комплексе проведенных следственных действий по делу о гибели сотрудницы МВД Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти 31-летней свердловской сотрудницы МВД Эльвиры Муфазаловой, тело которой нашли на берегу реки Бисерть. Инцидент произошел в конце апреля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Свердловской области представить доклад о комплексе проведенных следственных действий и рассматриваемых версиях гибели женщины. По данным следствия, смерть потерпевшей наступила в результате асфиксии при утоплении. Кроме того, при осмотре у погибшей была обнаружена травма головы», — говорится в сообщении telegram-канала «Следком». Тело сотрудницы свердловского МВД нашли в конце апреля. Девушка находилась в декретном отпуске. В один из дней она решила поехать на рыбалку и перестала выходить на связь. Родные обратились в полицию, и ночью силовики нашли ее тело на берегу реки. Правоохранители начали проверять всех, кто мог быть причастен к происшествию, и задержали инвалида Анатолия Хлызова как главного подозреваемого.

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин запросил доклад по делу о смерти 31-летней свердловской сотрудницы МВД Эльвиры Муфазаловой, тело которой нашли на берегу реки Бисерть. Инцидент произошел в конце апреля. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram. «Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Свердловской области представить доклад о комплексе проведенных следственных действий и рассматриваемых версиях гибели женщины. По данным следствия, смерть потерпевшей наступила в результате асфиксии при утоплении. Кроме того, при осмотре у погибшей была обнаружена травма головы», — говорится в сообщении telegram-канала «Следком». Тело сотрудницы свердловского МВД нашли в конце апреля. Девушка находилась в декретном отпуске. В один из дней она решила поехать на рыбалку и перестала выходить на связь. Родные обратились в полицию, и ночью силовики нашли ее тело на берегу реки. Правоохранители начали проверять всех, кто мог быть причастен к происшествию, и задержали инвалида Анатолия Хлызова как главного подозреваемого.