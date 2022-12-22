В мэрии Москвы заявили об изменении характера коронавируса

Коронавирус перестал быть непрогнозируемым заболеванием. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Из непрогнозируемого заболевания сейчас ковид превратился по сути дела в управляемый, каких-то сюрпризов к концу года он нам не принес», — заявила Рыкова в интервью РИА Новости. Она также отметила, что по мнению экспертов COVID-19 становится все более легким заболеванием и перестает представлять угрозу. Однако расслабляться не следует, потому как будущее может подкинуть любые сюрпризы.
Коронавирус COVID-19 был обнаружен в Китае в конце 2019 года и начал стремительно распространяться по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус пандемией. Недавно в России был создан первый отечественный тест на коронавирус, сообщает «Ридус». Ранее специалисты аналитического центра НАФИ рассказали, что россияне боятся новой пандемии коронавируса. Серьезная болезнь была названа главным страхом 2023 года, а 20% опрошенных рассказали, что боятся именно COVID-19.
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Коронавирус перестал быть непрогнозируемым заболеванием. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «Из непрогнозируемого заболевания сейчас ковид превратился по сути дела в управляемый, каких-то сюрпризов к концу года он нам не принес», — заявила Рыкова в интервью РИА Новости. Она также отметила, что по мнению экспертов COVID-19 становится все более легким заболеванием и перестает представлять угрозу. Однако расслабляться не следует, потому как будущее может подкинуть любые сюрпризы. Коронавирус COVID-19 был обнаружен в Китае в конце 2019 года и начал стремительно распространяться по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус пандемией. Недавно в России был создан первый отечественный тест на коронавирус, сообщает «Ридус». Ранее специалисты аналитического центра НАФИ рассказали, что россияне боятся новой пандемии коронавируса. Серьезная болезнь была названа главным страхом 2023 года, а 20% опрошенных рассказали, что боятся именно COVID-19.