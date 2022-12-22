22 декабря 2022

В мэрии Москвы заявили об изменении характера коронавируса

Заммэра Москвы Рыкова: коронавирус стал управляемым
© Служба новостей «URA.RU»
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Коронавирус перестал быть управляемым заболеванием Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Коронавирус перестал быть непрогнозируемым заболеванием. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Из непрогнозируемого заболевания сейчас ковид превратился по сути дела в управляемый, каких-то сюрпризов к концу года он нам не принес», — заявила Рыкова в интервью РИА Новости. Она также отметила, что по мнению экспертов COVID-19 становится все более легким заболеванием и перестает представлять угрозу. Однако расслабляться не следует, потому как будущее может подкинуть любые сюрпризы.

Коронавирус COVID-19 был обнаружен в Китае в конце 2019 года и начал стремительно распространяться по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус пандемией. Недавно в России был создан первый отечественный тест на коронавирус, сообщает «Ридус». Ранее специалисты аналитического центра НАФИ рассказали, что россияне боятся новой пандемии коронавируса. Серьезная болезнь была названа главным страхом 2023 года, а 20% опрошенных рассказали, что боятся именно COVID-19.

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Коронавирус перестал быть непрогнозируемым заболеванием. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «Из непрогнозируемого заболевания сейчас ковид превратился по сути дела в управляемый, каких-то сюрпризов к концу года он нам не принес», — заявила Рыкова в интервью РИА Новости. Она также отметила, что по мнению экспертов COVID-19 становится все более легким заболеванием и перестает представлять угрозу. Однако расслабляться не следует, потому как будущее может подкинуть любые сюрпризы. Коронавирус COVID-19 был обнаружен в Китае в конце 2019 года и начал стремительно распространяться по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус пандемией. Недавно в России был создан первый отечественный тест на коронавирус, сообщает «Ридус». Ранее специалисты аналитического центра НАФИ рассказали, что россияне боятся новой пандемии коронавируса. Серьезная болезнь была названа главным страхом 2023 года, а 20% опрошенных рассказали, что боятся именно COVID-19.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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