В мэрии Москвы заявили об изменении характера коронавируса

Заммэра Москвы Рыкова: коронавирус стал управляемым

23 декабря 2022 в 07:34 Размер текста - 17 +

Коронавирус перестал быть управляемым заболеванием Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Коронавирус перестал быть непрогнозируемым заболеванием. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «Из непрогнозируемого заболевания сейчас ковид превратился по сути дела в управляемый, каких-то сюрпризов к концу года он нам не принес», — заявила Рыкова в интервью РИА Новости. Она также отметила, что по мнению экспертов COVID-19 становится все более легким заболеванием и перестает представлять угрозу. Однако расслабляться не следует, потому как будущее может подкинуть любые сюрпризы. Коронавирус COVID-19 был обнаружен в Китае в конце 2019 года и начал стремительно распространяться по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус пандемией. Недавно в России был создан первый отечественный тест на коронавирус, сообщает «Ридус». Ранее специалисты аналитического центра НАФИ рассказали, что россияне боятся новой пандемии коронавируса. Серьезная болезнь была названа главным страхом 2023 года, а 20% опрошенных рассказали, что боятся именно COVID-19.

Коронавирус перестал быть непрогнозируемым заболеванием. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «Из непрогнозируемого заболевания сейчас ковид превратился по сути дела в управляемый, каких-то сюрпризов к концу года он нам не принес», — заявила Рыкова в интервью РИА Новости. Она также отметила, что по мнению экспертов COVID-19 становится все более легким заболеванием и перестает представлять угрозу. Однако расслабляться не следует, потому как будущее может подкинуть любые сюрпризы. Коронавирус COVID-19 был обнаружен в Китае в конце 2019 года и начал стремительно распространяться по всему миру. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила коронавирус пандемией. Недавно в России был создан первый отечественный тест на коронавирус, сообщает «Ридус». Ранее специалисты аналитического центра НАФИ рассказали, что россияне боятся новой пандемии коронавируса. Серьезная болезнь была названа главным страхом 2023 года, а 20% опрошенных рассказали, что боятся именно COVID-19.