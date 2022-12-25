25 декабря 2022
24 декабря 2022

В Кургане продают банный комплекс со спортзалом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Школа Кетово. Курган, спортзал, школа кетово
На первом этаже находится банный комплекс с бассейном, на втором — спортзал (архивное фото) Фото:

В центре Кургана выставили на продажу банный комплекс с бассейном и спортзалом за 12 миллионов рублей. Об этом сообщается на популярном сайте объявлений.

«Продаются нежилые помещения площадью 539,4 кв. метра. На первом этаже находится банный комплекс с бассейном, на втором этаже — спортивный зал. Стоимость: 12 000 000 рублей», — говорится в сообщении. Также в стоимость входит земельный участок в собственности общей площадью 369 квадратных метров.

В банном комплексе также есть комната отдыха с бильярдом. В спортзале имеется раздевалки и тренажеры.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают автомобильный техцентр по цене Maybach. Готовый бизнес оценивается в 130 млн рублей. В центре города также продают ателье по пошиву одежды для судей более чем за 2 млн рублей. В Притобольном районе Курганской области выставили на продажу базу отдыха на берегу реки.

На первом этаже находится банный комплекс с бассейном
Фото:
На втором этаже расположен спортивный зал с тренажерами
Фото:
Также имеется комната отдыха с бильярдом
Фото:

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В центре Кургана выставили на продажу банный комплекс с бассейном и спортзалом за 12 миллионов рублей. Об этом сообщается на популярном сайте объявлений. «Продаются нежилые помещения площадью 539,4 кв. метра. На первом этаже находится банный комплекс с бассейном, на втором этаже — спортивный зал. Стоимость: 12 000 000 рублей», — говорится в сообщении. Также в стоимость входит земельный участок в собственности общей площадью 369 квадратных метров. В банном комплексе также есть комната отдыха с бильярдом. В спортзале имеется раздевалки и тренажеры. Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают автомобильный техцентр по цене Maybach. Готовый бизнес оценивается в 130 млн рублей. В центре города также продают ателье по пошиву одежды для судей более чем за 2 млн рублей. В Притобольном районе Курганской области выставили на продажу базу отдыха на берегу реки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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