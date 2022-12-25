В Кургане продают банный комплекс со спортзалом. Фото

26 декабря 2022 в 15:19 Размер текста - 17 +

На первом этаже находится банный комплекс с бассейном, на втором — спортзал (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В центре Кургана выставили на продажу банный комплекс с бассейном и спортзалом за 12 миллионов рублей. Об этом сообщается на популярном сайте объявлений. «Продаются нежилые помещения площадью 539,4 кв. метра. На первом этаже находится банный комплекс с бассейном, на втором этаже — спортивный зал. Стоимость: 12 000 000 рублей», — говорится в сообщении. Также в стоимость входит земельный участок в собственности общей площадью 369 квадратных метров. В банном комплексе также есть комната отдыха с бильярдом. В спортзале имеется раздевалки и тренажеры. Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают автомобильный техцентр по цене Maybach. Готовый бизнес оценивается в 130 млн рублей. В центре города также продают ателье по пошиву одежды для судей более чем за 2 млн рублей. В Притобольном районе Курганской области выставили на продажу базу отдыха на берегу реки. На первом этаже находится банный комплекс с бассейном Фото: популярный сайт объявлений На втором этаже расположен спортивный зал с тренажерами Фото: популярный сайт объявлений Также имеется комната отдыха с бильярдом Фото: популярный сайт объявлений

В центре Кургана выставили на продажу банный комплекс с бассейном и спортзалом за 12 миллионов рублей. Об этом сообщается на популярном сайте объявлений. «Продаются нежилые помещения площадью 539,4 кв. метра. На первом этаже находится банный комплекс с бассейном, на втором этаже — спортивный зал. Стоимость: 12 000 000 рублей», — говорится в сообщении. Также в стоимость входит земельный участок в собственности общей площадью 369 квадратных метров. В банном комплексе также есть комната отдыха с бильярдом. В спортзале имеется раздевалки и тренажеры. Ранее URA.RU писало, что в Кургане продают автомобильный техцентр по цене Maybach. Готовый бизнес оценивается в 130 млн рублей. В центре города также продают ателье по пошиву одежды для судей более чем за 2 млн рублей. В Притобольном районе Курганской области выставили на продажу базу отдыха на берегу реки.