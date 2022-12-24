Тюменцам за вахту в Бангладеш предлагают заработать почти 200 тысяч рублей

25 декабря 2022 в 23:26 Размер текста - 17 +

Тюменских сварщиков приглашают на работу в Бангладеш Фото: Денис Моргунов © URA.RU Тюменских сварщиков приглашают на работу в Бангладеш на зарплату в 190 тысяч рублей. Вакансию разместила дочерняя компания «Росатома» на сервисе по поиску работы SuperJob. «Вакансия: электросварщик 5-6 разряда. Место работы — Народная Республика Бангладеш (строительство АЭС „Руппур“). Трудоустройство в филиал ООО „ВдМУ“ в Бангладеше (дочерняя организация АО АСЭ, входящего в контур Госкорпорации „Росатом“). Зарплата — 150 — 190 тысяч рублей», — говорится в опубликованном объявлении. Работать придется шесть дней в неделю, вахта длится 4,5 месяца. Также сотрудникам предоставят служебный транспорт и спецодежду. Зарплату работникам будут выплачивать в национальной валюте страны — в бангладешской таке. Проезд до государства и проживание оплачивается за счет организации. Работникам предоставят в вахтовом поселке четырехкомнатные квартиры. В каждой есть три спальни, кухня и два санузла.

Тюменских сварщиков приглашают на работу в Бангладеш на зарплату в 190 тысяч рублей. Вакансию разместила дочерняя компания «Росатома» на сервисе по поиску работы SuperJob. «Вакансия: электросварщик 5-6 разряда. Место работы — Народная Республика Бангладеш (строительство АЭС „Руппур“). Трудоустройство в филиал ООО „ВдМУ“ в Бангладеше (дочерняя организация АО АСЭ, входящего в контур Госкорпорации „Росатом“). Зарплата — 150 — 190 тысяч рублей», — говорится в опубликованном объявлении. Работать придется шесть дней в неделю, вахта длится 4,5 месяца. Также сотрудникам предоставят служебный транспорт и спецодежду. Зарплату работникам будут выплачивать в национальной валюте страны — в бангладешской таке. Проезд до государства и проживание оплачивается за счет организации. Работникам предоставят в вахтовом поселке четырехкомнатные квартиры. В каждой есть три спальни, кухня и два санузла.