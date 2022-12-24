24 декабря 2022
23 декабря 2022

Тюменцам за вахту в Бангладеш предлагают заработать почти 200 тысяч рублей

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Тюменских сварщиков приглашают на работу в Бангладеш Фото:

Тюменских сварщиков приглашают на работу в Бангладеш на зарплату в 190 тысяч рублей. Вакансию разместила дочерняя компания «Росатома» на сервисе по поиску работы SuperJob.

«Вакансия: электросварщик 5-6 разряда. Место работы — Народная Республика Бангладеш (строительство АЭС „Руппур“). Трудоустройство в филиал ООО „ВдМУ“ в Бангладеше (дочерняя организация АО АСЭ, входящего в контур Госкорпорации „Росатом“). Зарплата — 150 — 190 тысяч рублей», — говорится в опубликованном объявлении.

Работать придется шесть дней в неделю, вахта длится 4,5 месяца. Также сотрудникам предоставят служебный транспорт и спецодежду. Зарплату работникам будут выплачивать в национальной валюте страны — в бангладешской таке.

Проезд до государства и проживание оплачивается за счет организации. Работникам предоставят в вахтовом поселке четырехкомнатные квартиры. В каждой есть три спальни, кухня и два санузла.

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Тюменских сварщиков приглашают на работу в Бангладеш на зарплату в 190 тысяч рублей. Вакансию разместила дочерняя компания «Росатома» на сервисе по поиску работы SuperJob. «Вакансия: электросварщик 5-6 разряда. Место работы — Народная Республика Бангладеш (строительство АЭС „Руппур“). Трудоустройство в филиал ООО „ВдМУ“ в Бангладеше (дочерняя организация АО АСЭ, входящего в контур Госкорпорации „Росатом“). Зарплата — 150 — 190 тысяч рублей», — говорится в опубликованном объявлении. Работать придется шесть дней в неделю, вахта длится 4,5 месяца. Также сотрудникам предоставят служебный транспорт и спецодежду. Зарплату работникам будут выплачивать в национальной валюте страны — в бангладешской таке. Проезд до государства и проживание оплачивается за счет организации. Работникам предоставят в вахтовом поселке четырехкомнатные квартиры. В каждой есть три спальни, кухня и два санузла.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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