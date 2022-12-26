Роскачество: 52% пресервов из сельди опасны

26 декабря 2022 в 10:01 Размер текста - 17 +

Нарушения отмечены по микробиологическим показателям, заявили в организации Роскачество Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU По результатам исследования, 52% продукции основных торговых марок производителей пресервов из сельди являются небезопасными. Об этом сообщает Роскачество. «В результате испытаний 52% продукции признано небезопасной», — говорится на сайте организации. В испытании приняли участие 19 торговых марок, которые представляют 80% рынка. Нарушения в большинстве своем отмечены по микробиологическим показателям, которые могут быть вызваны отсутствием соблюдения санитарных норм, технологии изготовления на производстве. Также отмечены нарушения хранения продукта при транспортировке и в магазине.

По результатам исследования, 52% продукции основных торговых марок производителей пресервов из сельди являются небезопасными. Об этом сообщает Роскачество. «В результате испытаний 52% продукции признано небезопасной», — говорится на сайте организации. В испытании приняли участие 19 торговых марок, которые представляют 80% рынка. Нарушения в большинстве своем отмечены по микробиологическим показателям, которые могут быть вызваны отсутствием соблюдения санитарных норм, технологии изготовления на производстве. Также отмечены нарушения хранения продукта при транспортировке и в магазине.