Роскачество: 52% пресервов из сельди опасны

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Эскурсия в цех Ямальских оленей, Ямал-продукта и молокозавод + Ямал-Ири, рыба, пресервы
Нарушения отмечены по микробиологическим показателям, заявили в организации Роскачество Фото:

По результатам исследования, 52% продукции основных торговых марок производителей пресервов из сельди являются небезопасными. Об этом сообщает Роскачество.

«В результате испытаний 52% продукции признано небезопасной», — говорится на сайте организации. В испытании приняли участие 19 торговых марок, которые представляют 80% рынка.

Нарушения в большинстве своем отмечены по микробиологическим показателям, которые могут быть вызваны отсутствием соблюдения санитарных норм, технологии изготовления на производстве. Также отмечены нарушения хранения продукта при транспортировке и в магазине.

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По результатам исследования, 52% продукции основных торговых марок производителей пресервов из сельди являются небезопасными. Об этом сообщает Роскачество. «В результате испытаний 52% продукции признано небезопасной», — говорится на сайте организации. В испытании приняли участие 19 торговых марок, которые представляют 80% рынка. Нарушения в большинстве своем отмечены по микробиологическим показателям, которые могут быть вызваны отсутствием соблюдения санитарных норм, технологии изготовления на производстве. Также отмечены нарушения хранения продукта при транспортировке и в магазине.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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