Роскачество: 52% пресервов из сельди опасны

По результатам исследования, 52% продукции основных торговых марок производителей пресервов из сельди являются небезопасными. Об этом сообщает Роскачество.
«В результате испытаний 52% продукции признано небезопасной», — говорится на сайте организации. В испытании приняли участие 19 торговых марок, которые представляют 80% рынка.
Нарушения в большинстве своем отмечены по микробиологическим показателям, которые могут быть вызваны отсутствием соблюдения санитарных норм, технологии изготовления на производстве. Также отмечены нарушения хранения продукта при транспортировке и в магазине.
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По результатам исследования, 52% продукции основных торговых марок производителей пресервов из сельди являются небезопасными. Об этом сообщает Роскачество. «В результате испытаний 52% продукции признано небезопасной», — говорится на сайте организации. В испытании приняли участие 19 торговых марок, которые представляют 80% рынка. Нарушения в большинстве своем отмечены по микробиологическим показателям, которые могут быть вызваны отсутствием соблюдения санитарных норм, технологии изготовления на производстве. Также отмечены нарушения хранения продукта при транспортировке и в магазине.