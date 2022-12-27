Эксперты оценили опасности в стратегиях управления глав регионов

Аналитики «Минченко консалтинг» проанализировали стратегии правления губернаторов

27 декабря 2022 в 05:49 Размер текста - 17 +

В «Минченко консалтинг» нашли опасности в стратегиях управления глав регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главы российских регионов приблизились к самому сложному этапу политического управления с момента начала спецоперации. Об этом заявили в коммуникационном агентстве «Минченко консалтинг», аналитики которого представили доклад, оценивающий переход глав регионов к антикризисной стратегии с начала проведения СВО. По мнению экспертов, сейчас губернаторы экспериментируют с имиджем и осваивают непривычные каналы коммуникации с населением. «После начала спецоперации большинство губернаторов сосредоточились на социально-экономических вопросах, возглавив антикризисные штабы, но не везде политический нарратив СВО стал общим знаменателем. Например, мэр Москвы Сергей Собянин минимизирует PR-освещение своего участия в мероприятиях, связанных с политриторикой спецоперации, а губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, напротив, предпочел активное продвижение именно политповестки СВО», — цитирует издание « Коммерсант» авторов доклада. Среди региональных лидеров, которые активно освещают СВО, эксперты отмечают Олега Кожемяко (Приморье), Василия Голубева (Ростовская область), Вадима Шумкова (Курганская область), а также главу Белгородской области Вячеслава Гладкова «по очевидным причинам». Авторы доклада отмечают, что активно поддерживающие спецоперацию главы регионов повышают свою медийность и попадают в федеральную повестку, однако участие в восстановлении Донбасса, гуманитарных проектах, идеологии СВО может вызвать риски. По данным аналитиков, фокус-группы на данный момент фиксируют негативное отношение населения к чрезмерно вычурным шагам губернаторов, связанной с темой СВО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главы российских регионов приблизились к самому сложному этапу политического управления с момента начала спецоперации. Об этом заявили в коммуникационном агентстве «Минченко консалтинг», аналитики которого представили доклад, оценивающий переход глав регионов к антикризисной стратегии с начала проведения СВО. По мнению экспертов, сейчас губернаторы экспериментируют с имиджем и осваивают непривычные каналы коммуникации с населением. «После начала спецоперации большинство губернаторов сосредоточились на социально-экономических вопросах, возглавив антикризисные штабы, но не везде политический нарратив СВО стал общим знаменателем. Например, мэр Москвы Сергей Собянин минимизирует PR-освещение своего участия в мероприятиях, связанных с политриторикой спецоперации, а губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, напротив, предпочел активное продвижение именно политповестки СВО», — цитирует издание «Коммерсант» авторов доклада. Среди региональных лидеров, которые активно освещают СВО, эксперты отмечают Олега Кожемяко (Приморье), Василия Голубева (Ростовская область), Вадима Шумкова (Курганская область), а также главу Белгородской области Вячеслава Гладкова «по очевидным причинам». Авторы доклада отмечают, что активно поддерживающие спецоперацию главы регионов повышают свою медийность и попадают в федеральную повестку, однако участие в восстановлении Донбасса, гуманитарных проектах, идеологии СВО может вызвать риски. По данным аналитиков, фокус-группы на данный момент фиксируют негативное отношение населения к чрезмерно вычурным шагам губернаторов, связанной с темой СВО.