26 декабря 2022

В Магнитогорске на переходе, где жители просили установить светофор, насмерть сбили ребенка

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, пешеходный переход, гибдд, инспектор дпс, регулировка движения, жезл дпс
Мальчик скончался на месте Фото:

В поселке Новосеверный в Магнитогорске (Челябинская область) на нерегулируемом и неосвещенном пешеходном переходе 27 декабря под колесами автомобиля погиб школьник. Жители города постоянно просили мэрию установить на этом участке светофор. Гибель подростка URA.RU подтвердили в ГИБДД по Магнитогорску.

«Утром на улице Локомотивной водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девятилетний мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия. Правоохранителями проводится проверка.», — заявили в ГИБДД.

В паблике в «ВКонтакте» «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» жители пишут, что не раз просили мэрию установить на выезде из поселка светофор. Но власти сообщили, что установка светофора здесь не планируется.

«А сегодня на этом месте сбили ребенка… Так вот и дождались беды и трагедии», — сообщают пользователи паблика.

URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу мэрии Магнитогорска. Там попросили отправить официальный запрос.

Недалеко от сбитого ребенка лежал школьный рюкзачок
Фото:

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В поселке Новосеверный в Магнитогорске (Челябинская область) на нерегулируемом и неосвещенном пешеходном переходе 27 декабря под колесами автомобиля погиб школьник. Жители города постоянно просили мэрию установить на этом участке светофор. Гибель подростка URA.RU подтвердили в ГИБДД по Магнитогорску. «Утром на улице Локомотивной водитель 1993 года рождения, управляя автомобилем, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП девятилетний мальчик от полученных травм скончался на месте происшествия. Правоохранителями проводится проверка.», — заявили в ГИБДД. В паблике в «ВКонтакте» «А.Л.Текслер, ПОМОГИ!!!» жители пишут, что не раз просили мэрию установить на выезде из поселка светофор. Но власти сообщили, что установка светофора здесь не планируется. «А сегодня на этом месте сбили ребенка… Так вот и дождались беды и трагедии», — сообщают пользователи паблика. URA.RU обратилось за комментариями в пресс-службу мэрии Магнитогорска. Там попросили отправить официальный запрос.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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