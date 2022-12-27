Путин позвонил девочке из Запорожья, которую отправил к Деду Морозу

27 декабря 2022 в 16:18 Размер текста - 17 +

Владимир Путин пообещал исполнить желание девочки из Запорожской области в ходе акции «Елка желаний» Фото: официальный сайт президента РФ Президент РФ Владимир Путин позвонил девочке, открытку которой он вытянул в ходе акции «Елка желаний». Об этом сообщается на официальном сайте правительства РФ. «Президент поговорил по телефону с 8-летней Александрой Титаренко из Запорожской области — участницей Всероссийской благотворительной акции „Елка желаний“», — уточняется на сайте правительства. Ранее девочка изъявила желание побывать в Крыму и посетить Дом Деда Мороза. «Елка желаний» — это благотворительная акция, участники которой могут загадать желание. И его может исполнить любой желающий, вне зависимости от своего статуса. Ранее президент РФ Владимир Путин также пообещал исполнить желание девочки из Курганской области. Она пожелала прокатиться на оленьей упряжке и увидеть северное сияние. Президент оценил желание девочки.

Президент РФ Владимир Путин позвонил девочке, открытку которой он вытянул в ходе акции «Елка желаний». Об этом сообщается на официальном сайте правительства РФ. «Президент поговорил по телефону с 8-летней Александрой Титаренко из Запорожской области — участницей Всероссийской благотворительной акции „Елка желаний“», — уточняется на сайте правительства. Ранее девочка изъявила желание побывать в Крыму и посетить Дом Деда Мороза. «Елка желаний» — это благотворительная акция, участники которой могут загадать желание. И его может исполнить любой желающий, вне зависимости от своего статуса. Ранее президент РФ Владимир Путин также пообещал исполнить желание девочки из Курганской области. Она пожелала прокатиться на оленьей упряжке и увидеть северное сияние. Президент оценил желание девочки.