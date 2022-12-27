В ЯНАО школьники и студенты поборются за приз в 100 тысяч рублей

В Новом Уренгое открылся клуб интеллектуальных игр «Лига Совы»

27 декабря 2022 в 23:43 Размер текста - 17 +

Интеллектуалы из Нового Уренгоя будут бороться за приз в 100 тысяч рублей (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Новом Уренгое дан старт работе клуба интеллектуальных игр «Лига Совы». В состязаниях принимают участие молодые люди в возрасте до 18 лет. Победители игр получат приз 100 тысяч рублей, сообщил мэр города Андрей Воронов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Лига Совы» стартанула. Новый Уренгой уже открыл Год знаний, объявленный нашим губернатором Дмитрием Артюховым. В финале победители получат каждый по 100 тысяч рублей, за 2 и 3 место по 50 и 30 тысяч», — сообщил глава. Деньги можно потратить на любое обучение, добавил он. Всего в сезоне состоится шесть игр, финал запланирован на апрель. Первую победу 27 декабря одержала команда «Совиный Патруль» из гимназии. «Символично, что здесь и провели первую игру, ребята подтвердили свой высокий уровень знаний», — рассказал Воронов. Ранее URA.RU сообщало, что команда КВН из Ноябрьска стала чемпионом Арктической лиги «Клуба веселых и находчивых» в третий раз подряд. Этим она заслужила право на участие в музыкальном фестивале клуба, который пройдет в Сочи.

В Новом Уренгое дан старт работе клуба интеллектуальных игр «Лига Совы». В состязаниях принимают участие молодые люди в возрасте до 18 лет. Победители игр получат приз 100 тысяч рублей, сообщил мэр города Андрей Воронов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Лига Совы» стартанула. Новый Уренгой уже открыл Год знаний, объявленный нашим губернатором Дмитрием Артюховым. В финале победители получат каждый по 100 тысяч рублей, за 2 и 3 место по 50 и 30 тысяч», — сообщил глава. Деньги можно потратить на любое обучение, добавил он. Всего в сезоне состоится шесть игр, финал запланирован на апрель. Первую победу 27 декабря одержала команда «Совиный Патруль» из гимназии. «Символично, что здесь и провели первую игру, ребята подтвердили свой высокий уровень знаний», — рассказал Воронов. Ранее URA.RU сообщало, что команда КВН из Ноябрьска стала чемпионом Арктической лиги «Клуба веселых и находчивых» в третий раз подряд. Этим она заслужила право на участие в музыкальном фестивале клуба, который пройдет в Сочи.