Мэрия Кургана готовится платить штрафы за ошибки в работе с молодежью

28 декабря 2022 в 10:51 Размер текста - 17 +

Учреждения, работающие в сфере молодежной политики, начнут получать субсидии от мэрии Кургана для погашения штрафов и долгов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Администрация Кургана расширила список программ, по которым она готова выдавать субсидии учреждениям на погашение штрафов и долгов. В документ добавили направление по молодежной политике. Об этом говорится на сайте администрации. «Целевая субсидия предоставляется муниципальным учреждениям в целях финансового обеспечения мероприятий муниципальных программ <…> „Основные направления организации работы с детьми и молодежью в городе Кургане“ для осуществления расходов или возмещения кассовых расходов по оплате задолженности по судебным актам, решениям налогового органа, вступившим в законную силу, исполнительным документам, пеням, штрафам, процентам и иным штрафным санкциям», — указано в изменениях к постановлению. Согласно данным департамента социальной политики администрации Кургана, программа по работе с детьми и молодежью прописана до 2025 года. Ранее URA.RU сообщало, что 22 декабря в Кремле прошло заседание Госсовета при участии президента России Владимира Путина. Основной темой встречи стали вопросы молодежной политики и стратегия работы с детьми в российских регионах. На мероприятии также присутствовал губернатор Курганской области Вадим Шумков.

Администрация Кургана расширила список программ, по которым она готова выдавать субсидии учреждениям на погашение штрафов и долгов. В документ добавили направление по молодежной политике. Об этом говорится на сайте администрации. «Целевая субсидия предоставляется муниципальным учреждениям в целях финансового обеспечения мероприятий муниципальных программ <…> „Основные направления организации работы с детьми и молодежью в городе Кургане“ для осуществления расходов или возмещения кассовых расходов по оплате задолженности по судебным актам, решениям налогового органа, вступившим в законную силу, исполнительным документам, пеням, штрафам, процентам и иным штрафным санкциям», — указано в изменениях к постановлению. Согласно данным департамента социальной политики администрации Кургана, программа по работе с детьми и молодежью прописана до 2025 года. Ранее URA.RU сообщало, что 22 декабря в Кремле прошло заседание Госсовета при участии президента России Владимира Путина. Основной темой встречи стали вопросы молодежной политики и стратегия работы с детьми в российских регионах. На мероприятии также присутствовал губернатор Курганской области Вадим Шумков.