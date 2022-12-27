27 декабря 2022
26 декабря 2022

Власти ЯНАО в 2023 году отправят школьников на Байкал

© Служба новостей «URA.RU»
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Планируется, что на Байкал поедет 30 школьников Фото:

Власти ЯНАО в следующем году отправят школьников на экскурсию на Байкал. Дети на протяжении трех дней будут участвовать в экологических мероприятиях и проектах по сохранению экологии вокруг древнейшего озера, рассказали в окружном правительстве.

«Поездка запланирована в августе 2023 года. В течение трех дней путешествия ребята познакомятся с деятельностью заповедников, национальных парков, особо охраняемых территорий Байкальского региона, эко-волонтерством. Планируется, что ямальские школьники примут участие в восстановлении лесов и строительстве троп, познакомятся с бытом и укладом жизни коренных народов Прибайкалья, посетят Иркурск, Байкальск, гору Соболиная, озеро Байкал, а также визит-центр «Байкал-Заповедный», — говорится в сообщении.

Школьников выберут путем участия в конкурсе. Проект рассчитан на старшеклассников, учащихся в экологических классах и занимающихся эко-волонтерством. Планируется, что на Байкал поедет 30 учеников.

Ранее сообщалось, что ямальских школьников отправили в ведущий ядерный центр страны — наукоград Дубна. Дети смогут посетить площадку, на которой строится адронный коллайдер.

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Власти ЯНАО в следующем году отправят школьников на экскурсию на Байкал. Дети на протяжении трех дней будут участвовать в экологических мероприятиях и проектах по сохранению экологии вокруг древнейшего озера, рассказали в окружном правительстве. «Поездка запланирована в августе 2023 года. В течение трех дней путешествия ребята познакомятся с деятельностью заповедников, национальных парков, особо охраняемых территорий Байкальского региона, эко-волонтерством. Планируется, что ямальские школьники примут участие в восстановлении лесов и строительстве троп, познакомятся с бытом и укладом жизни коренных народов Прибайкалья, посетят Иркурск, Байкальск, гору Соболиная, озеро Байкал, а также визит-центр «Байкал-Заповедный», — говорится в сообщении. Школьников выберут путем участия в конкурсе. Проект рассчитан на старшеклассников, учащихся в экологических классах и занимающихся эко-волонтерством. Планируется, что на Байкал поедет 30 учеников. Ранее сообщалось, что ямальских школьников отправили в ведущий ядерный центр страны — наукоград Дубна. Дети смогут посетить площадку, на которой строится адронный коллайдер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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