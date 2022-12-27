Власти ЯНАО в 2023 году отправят школьников на Байкал

28 декабря 2022 в 16:27 Размер текста - 17 +

Планируется, что на Байкал поедет 30 школьников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ЯНАО в следующем году отправят школьников на экскурсию на Байкал. Дети на протяжении трех дней будут участвовать в экологических мероприятиях и проектах по сохранению экологии вокруг древнейшего озера, рассказали в окружном правительстве. «Поездка запланирована в августе 2023 года. В течение трех дней путешествия ребята познакомятся с деятельностью заповедников, национальных парков, особо охраняемых территорий Байкальского региона, эко-волонтерством. Планируется, что ямальские школьники примут участие в восстановлении лесов и строительстве троп, познакомятся с бытом и укладом жизни коренных народов Прибайкалья, посетят Иркурск, Байкальск, гору Соболиная, озеро Байкал, а также визит-центр «Байкал-Заповедный», — говорится в сообщении. Школьников выберут путем участия в конкурсе. Проект рассчитан на старшеклассников, учащихся в экологических классах и занимающихся эко-волонтерством. Планируется, что на Байкал поедет 30 учеников. Ранее сообщалось, что ямальских школьников отправили в ведущий ядерный центр страны — наукоград Дубна. Дети смогут посетить площадку, на которой строится адронный коллайдер.

Власти ЯНАО в следующем году отправят школьников на экскурсию на Байкал. Дети на протяжении трех дней будут участвовать в экологических мероприятиях и проектах по сохранению экологии вокруг древнейшего озера, рассказали в окружном правительстве. «Поездка запланирована в августе 2023 года. В течение трех дней путешествия ребята познакомятся с деятельностью заповедников, национальных парков, особо охраняемых территорий Байкальского региона, эко-волонтерством. Планируется, что ямальские школьники примут участие в восстановлении лесов и строительстве троп, познакомятся с бытом и укладом жизни коренных народов Прибайкалья, посетят Иркурск, Байкальск, гору Соболиная, озеро Байкал, а также визит-центр «Байкал-Заповедный», — говорится в сообщении. Школьников выберут путем участия в конкурсе. Проект рассчитан на старшеклассников, учащихся в экологических классах и занимающихся эко-волонтерством. Планируется, что на Байкал поедет 30 учеников. Ранее сообщалось, что ямальских школьников отправили в ведущий ядерный центр страны — наукоград Дубна. Дети смогут посетить площадку, на которой строится адронный коллайдер.