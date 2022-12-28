Глава Севастополя отреагировал на сообщение о комендантском часе в 14 регионах РФ

Глава Севастополя назвал фейком информацию о комендантском часе в 14 регионах России в новогоднюю ночь

28 декабря 2022 в 22:09 Размер текста - 17 +

В новогоднюю ночь россиянам регионов запрещено будет выходить на улицу Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев опроверг информацию о том, что в новогоднюю ночь в 14 регионах России, включая Московскую область, будет введен комендантский час, ранее опубликованную на сайте фонда содействия капитальному ремонту Севастополя. Соответствующий пост он опубликовал в своем telegram-канале. «Конечно это фейк. Если бы было принято решение касающееся жизнедеятельности города, то о нем бы сообщил я лично, как это и делаю всегда в таких случаях», — написал Развозжаев в своем telegram-канале . Он призвал жителей региона доверять только официальным источникам информации и быть готовым к провокациям. После заявления главы Севастополя новость о комендантском часе на сайте фонда содействия капитальному ремонту города была удалена. Ранее на сайте фонда появилась информация о том, что в 14 регионах России, включая Московскую, Ростовскую и Воронежскую области, в новогоднюю ночь будет введен комендантский час, в который россиянам якобы будет запрещено выходить из дома. Согласно информации, которая была указана на сайте, ограничительная мера должна была действовать с 22:00 31 декабря 2022 года до 6:00 1 января 2023 года. А соответствующий документ, согласованный «высшим военно-политическим руководством страны» должен был быть «обнародован в ближайшие часы». URA.RU направило запрос в пресс-службы администраций регионов, в которых, по данным фонда, якобы планировалось ввести комендантский час, а также в сам фонд. На момент публикации новости ответов не поступило. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Севастополя Михаил Развозжаев опроверг информацию о том, что в новогоднюю ночь в 14 регионах России, включая Московскую область, будет введен комендантский час, ранее опубликованную на сайте фонда содействия капитальному ремонту Севастополя. Соответствующий пост он опубликовал в своем telegram-канале. «Конечно это фейк. Если бы было принято решение касающееся жизнедеятельности города, то о нем бы сообщил я лично, как это и делаю всегда в таких случаях», — написал Развозжаев в своем telegram-канале. Он призвал жителей региона доверять только официальным источникам информации и быть готовым к провокациям. После заявления главы Севастополя новость о комендантском часе на сайте фонда содействия капитальному ремонту города была удалена. Ранее на сайте фонда появилась информация о том, что в 14 регионах России, включая Московскую, Ростовскую и Воронежскую области, в новогоднюю ночь будет введен комендантский час, в который россиянам якобы будет запрещено выходить из дома. Согласно информации, которая была указана на сайте, ограничительная мера должна была действовать с 22:00 31 декабря 2022 года до 6:00 1 января 2023 года. А соответствующий документ, согласованный «высшим военно-политическим руководством страны» должен был быть «обнародован в ближайшие часы». URA.RU направило запрос в пресс-службы администраций регионов, в которых, по данным фонда, якобы планировалось ввести комендантский час, а также в сам фонд. На момент публикации новости ответов не поступило.