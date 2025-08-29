Мошенники придумали новый способ обмана в WhatsApp*

МТС: злоумышленники создают чаты в WhatsApp* для бывших сотрудников компаний
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мошенники начали обманывать через чаты в WhatsApp*
Мошенники начали обманывать через чаты в WhatsApp* Фото:

В России появилась новая схема мошенничества, связанная с фальшивыми чатами в WhatsApp* для якобы бывших сотрудников компаний. Об этом сообщает директор продукта «Защитник» компании МТС Андрей Бийчук.

«Злоумышленники создают чаты в WhatsApp якобы для бывших сотрудников организаций», — приводят слова представителя МТС РИА Новости. Также он отметил, что для убедительности в чатах появляются фото и имена бывших коллег, чтобы человек доверял происходящему.

Кроме того, Бийчук уточнил, что мошенники рассказывают о неком сбое, из-за которого была утеряна информация о трудовом стаже работников. Они убеждают жертв, что без передачи персональных данных могут возникнуть проблемы с начислением пенсии и учетом трудового стажа.

Ранее сообщалось, что мошенники начали применять новую двухэтапную схему обмана граждан России, связанную с получением индивидуального кода для домофона. Злоумышленник связывается с потенциальной жертвой, называет ее адрес и предлагает оформить персональный код для домофона, который позволит открывать подъезд без использования ключа. После того как собеседник подтверждает согласие через смс, на его номер поступает шестизначный код, предназначенный для доступа в подъезд. Спустя некоторое время жертве поступает звонок в одном из мессенджеров якобы от официального аккаунта госуслуг.

*Meta признана Минюстом экстремистской организацией.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России появилась новая схема мошенничества, связанная с фальшивыми чатами в WhatsApp* для якобы бывших сотрудников компаний. Об этом сообщает директор продукта «Защитник» компании МТС Андрей Бийчук. «Злоумышленники создают чаты в WhatsApp якобы для бывших сотрудников организаций», — приводят слова представителя МТС РИА Новости. Также он отметил, что для убедительности в чатах появляются фото и имена бывших коллег, чтобы человек доверял происходящему. Кроме того, Бийчук уточнил, что мошенники рассказывают о неком сбое, из-за которого была утеряна информация о трудовом стаже работников. Они убеждают жертв, что без передачи персональных данных могут возникнуть проблемы с начислением пенсии и учетом трудового стажа. Ранее сообщалось, что мошенники начали применять новую двухэтапную схему обмана граждан России, связанную с получением индивидуального кода для домофона. Злоумышленник связывается с потенциальной жертвой, называет ее адрес и предлагает оформить персональный код для домофона, который позволит открывать подъезд без использования ключа. После того как собеседник подтверждает согласие через смс, на его номер поступает шестизначный код, предназначенный для доступа в подъезд. Спустя некоторое время жертве поступает звонок в одном из мессенджеров якобы от официального аккаунта госуслуг. *Meta признана Минюстом экстремистской организацией.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...