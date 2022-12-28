28 декабря 2022
27 декабря 2022

Власти ЯНАО заплатят за сокращение сотрудников подконтрольного ведомства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Пермь , купюры, пять тысяч, деньги, рубли
Правительство ЯНАО произведет компенсационные выплаты 22 сотрудникам Фото:

Правительство ЯНАО произведет компенсационные выплаты 22 сотрудникам службы по охране биоресурсов, которые попадают под сокращение в связи с реформированием ведомства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«В рамках комплексной реформы природоохранного ведомства 22 сотрудника попадут под сокращение. Всем им, согласно Трудовому кодексу РФ будет выплачена компенсация. Выплаты будут производиться с января по апрель 2023 года», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО реформируют структуру департамента природных ресурсов и экологии. Это делается для улучшения работы ведомства.

Тысячи ямальцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Округ белых ночей».

Правительство ЯНАО произведет компенсационные выплаты 22 сотрудникам службы по охране биоресурсов, которые попадают под сокращение в связи с реформированием ведомства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального правительства. «В рамках комплексной реформы природоохранного ведомства 22 сотрудника попадут под сокращение. Всем им, согласно Трудовому кодексу РФ будет выплачена компенсация. Выплаты будут производиться с января по апрель 2023 года», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО реформируют структуру департамента природных ресурсов и экологии. Это делается для улучшения работы ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...