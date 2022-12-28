Власти ЯНАО заплатят за сокращение сотрудников подконтрольного ведомства

Правительство ЯНАО произведет компенсационные выплаты 22 сотрудникам
Правительство ЯНАО произведет компенсационные выплаты 22 сотрудникам службы по охране биоресурсов, которые попадают под сокращение в связи с реформированием ведомства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального правительства.
«В рамках комплексной реформы природоохранного ведомства 22 сотрудника попадут под сокращение. Всем им, согласно Трудовому кодексу РФ будет выплачена компенсация. Выплаты будут производиться с января по апрель 2023 года», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО реформируют структуру департамента природных ресурсов и экологии. Это делается для улучшения работы ведомства.
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