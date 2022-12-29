Известные спортсмены спели для свердловчан про Новый год. Видео

30 декабря 2022 в 15:25 Размер текста - 17 +

Спортсмены записали новогодний клип для свердловчан Владимир Жабриков © URA.RU Свердловские спортсмены, в числе которых победитель ралли Dakar Сергей Карякин, олимпийская чемпионка по легкой атлетике Олеся Красномовец, призер олимпийских игр по лыжным гонкам Иван Алыпов и другие, записали новогоднее поздравление для свердловчан. Они спели песню и записали клип на нее. Видео URA.RU предоставило региональное министерство спорта. «Праздник детства в дверь стучит, нет его чудеснее. Всех, кто спортом дорожит, мы поздравим песней. Славный 23-й год встретим, не болея. Пусть отметит наш народ спорта юбилеи» , — поют спортсмены. Среди участников клипа министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, победитель ралли Dakar Сергей Карякин, олимпийская чемпионка по легкой атлетике Олеся Красномовец, призер олимпийских игр по лыжным гонкам Иван Алыпов, призер олимпийских игр по легкой атлетике Ольга Котлярова, игрок «Автомобилиста» Никита Трямкин и другие. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы от Свердловской области Сергей Бидонько поздравил с Новым годом семьи мобилизованных. Он подарил им сладкие подарки и оказал денежную помощь.

Свердловские спортсмены, в числе которых победитель ралли Dakar Сергей Карякин, олимпийская чемпионка по легкой атлетике Олеся Красномовец, призер олимпийских игр по лыжным гонкам Иван Алыпов и другие, записали новогоднее поздравление для свердловчан. Они спели песню и записали клип на нее. Видео URA.RU предоставило региональное министерство спорта. «Праздник детства в дверь стучит, нет его чудеснее. Всех, кто спортом дорожит, мы поздравим песней. Славный 23-й год встретим, не болея. Пусть отметит наш народ спорта юбилеи» , — поют спортсмены. Среди участников клипа министр физической культуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, победитель ралли Dakar Сергей Карякин, олимпийская чемпионка по легкой атлетике Олеся Красномовец, призер олимпийских игр по лыжным гонкам Иван Алыпов, призер олимпийских игр по легкой атлетике Ольга Котлярова, игрок «Автомобилиста» Никита Трямкин и другие. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Госдумы от Свердловской области Сергей Бидонько поздравил с Новым годом семьи мобилизованных. Он подарил им сладкие подарки и оказал денежную помощь.