Путин поздравил с Новым годом Эрдогана, Орбана и Вучича

Президент РФ Владимир Путин поздравил с Новым годом лидеров 22 стран, в числе которых президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Сербии Александр Вучич, а также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.
Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом Реджепа Тайипа Эрдогана, Александра Вучича и Виктора Орбана. Помимо них поздравления удостоились президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин. Также российский президент поздравил бывших лидеров государств — экс-президента Италии Сильвио Берлускони, экс-главу Казахстана Нурсултана Назарбаева и бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Полный список глав государств, к которым обратился с новогодними пожеланиями Путин, опубликован на сайте Кремля.
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Президент РФ Владимир Путин поздравил с Новым годом лидеров 22 стран, в числе которых президенты Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Сербии Александр Вучич, а также премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Поздравление опубликовано на сайте Кремля. Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом Реджепа Тайипа Эрдогана, Александра Вучича и Виктора Орбана. Помимо них поздравления удостоились президент Беларуси Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин. Также российский президент поздравил бывших лидеров государств — экс-президента Италии Сильвио Берлускони, экс-главу Казахстана Нурсултана Назарбаева и бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. Полный список глав государств, к которым обратился с новогодними пожеланиями Путин, опубликован на сайте Кремля.