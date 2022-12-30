30 декабря 2022

В аэропорту Сургута задержали два рейса. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорту Сургута задерживаются рейсы в Сочи и Ханты-Мансийск Фото:

В аэропорту Сургута (ХМАО) 31 декабря задержали вылет самолетов в Ханты-Мансийск и Сочи. Информация указана на онлайн-табло авиагавани.

«ЮТ511, Сочи (Адлер). Задержка до 12:30. ЮЭ115, Ханты-Мансийск. Задержка до 12:15», — сообщается на онлайн-табло.

В справочной аэропорта URA.RU сообщили, что рейс в столицу округа задержан из-за позднего прибытия самолета. Борт в Сочи задержан из-за технической неисправности и подготовки воздушного судна.

В пресс-службу авиакомпании Utair направлен запрос. На момент публикации новости ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске и Нижневартовске задерживались вылеты самолетов. Причина — плохие погодные условия.

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В аэропорту Сургута (ХМАО) 31 декабря задержали вылет самолетов в Ханты-Мансийск и Сочи. Информация указана на онлайн-табло авиагавани. «ЮТ511, Сочи (Адлер). Задержка до 12:30. ЮЭ115, Ханты-Мансийск. Задержка до 12:15», — сообщается на онлайн-табло. В справочной аэропорта URA.RU сообщили, что рейс в столицу округа задержан из-за позднего прибытия самолета. Борт в Сочи задержан из-за технической неисправности и подготовки воздушного судна. В пресс-службу авиакомпании Utair направлен запрос. На момент публикации новости ответ на него не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске и Нижневартовске задерживались вылеты самолетов. Причина — плохие погодные условия.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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