В аэропорту Сургута (ХМАО) 31 декабря задержали вылет самолетов в Ханты-Мансийск и Сочи. Информация указана на онлайн-табло авиагавани.
«ЮТ511, Сочи (Адлер). Задержка до 12:30. ЮЭ115, Ханты-Мансийск. Задержка до 12:15», — сообщается на онлайн-табло.
В справочной аэропорта URA.RU сообщили, что рейс в столицу округа задержан из-за позднего прибытия самолета. Борт в Сочи задержан из-за технической неисправности и подготовки воздушного судна.
В пресс-службу авиакомпании Utair направлен запрос. На момент публикации новости ответ на него не поступил.
Ранее URA.RU сообщало, что в Ханты-Мансийске и Нижневартовске задерживались вылеты самолетов. Причина — плохие погодные условия.
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