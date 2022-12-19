В аэропортах ХМАО из-за погоды задерживают рейсы

20 декабря 2022 в 23:22 Размер текста - 17 +

В аэропортах ХМАО вылеты самолетов задерживаются из-за погодных условий (фото из архива) Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Ханты-Мансийске и Нижневартовске (ХМАО) вылеты самолетов задерживаются из-за погодных условий. Информация размещена на онлайн-табло аэропортов. «Рейс НП 9819, Корлики, Ларьяк. Задержан до 21 декабря 09:10, метеоусловия», — сообщается на табло аэропорта Нижневартовска. До утра 21 декабря в Ханты-Мансийске задерживаются рейсы до города Белоярский, поселка Цингалы, деревни Кама, поселка Березово, села Елизарово. В справочной аэропорта подтвердили информацию о том, что причина задержки — плохие погодные условия. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО после температуры воздуха в минус 6-11 градусов придут тридцатиградусные морозы. Вместе с этим в регионе ожидается снег и сильный ветер с порывами до 17 м/с.

В Ханты-Мансийске и Нижневартовске (ХМАО) вылеты самолетов задерживаются из-за погодных условий. Информация размещена на онлайн-табло аэропортов. «Рейс НП 9819, Корлики, Ларьяк. Задержан до 21 декабря 09:10, метеоусловия», — сообщается на табло аэропорта Нижневартовска. До утра 21 декабря в Ханты-Мансийске задерживаются рейсы до города Белоярский, поселка Цингалы, деревни Кама, поселка Березово, села Елизарово. В справочной аэропорта подтвердили информацию о том, что причина задержки — плохие погодные условия. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО после температуры воздуха в минус 6-11 градусов придут тридцатиградусные морозы. Вместе с этим в регионе ожидается снег и сильный ветер с порывами до 17 м/с.