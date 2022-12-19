19 декабря 2022

В аэропортах ХМАО из-за погоды задерживают рейсы

© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропортах ХМАО вылеты самолетов задерживаются из-за погодных условий (фото из архива) Фото:

В Ханты-Мансийске и Нижневартовске (ХМАО) вылеты самолетов задерживаются из-за погодных условий. Информация размещена на онлайн-табло аэропортов.

«Рейс НП 9819, Корлики, Ларьяк. Задержан до 21 декабря 09:10, метеоусловия», — сообщается на табло аэропорта Нижневартовска.

До утра 21 декабря в Ханты-Мансийске задерживаются рейсы до города Белоярский, поселка Цингалы, деревни Кама, поселка Березово, села Елизарово. В справочной аэропорта подтвердили информацию о том, что причина задержки — плохие погодные условия.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО после температуры воздуха в минус 6-11 градусов придут тридцатиградусные морозы. Вместе с этим в регионе ожидается снег и сильный ветер с порывами до 17 м/с.

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В Ханты-Мансийске и Нижневартовске (ХМАО) вылеты самолетов задерживаются из-за погодных условий. Информация размещена на онлайн-табло аэропортов. «Рейс НП 9819, Корлики, Ларьяк. Задержан до 21 декабря 09:10, метеоусловия», — сообщается на табло аэропорта Нижневартовска. До утра 21 декабря в Ханты-Мансийске задерживаются рейсы до города Белоярский, поселка Цингалы, деревни Кама, поселка Березово, села Елизарово. В справочной аэропорта подтвердили информацию о том, что причина задержки — плохие погодные условия. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО после температуры воздуха в минус 6-11 градусов придут тридцатиградусные морозы. Вместе с этим в регионе ожидается снег и сильный ветер с порывами до 17 м/с.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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