В ЛНР ликвидирован агент СБУ, который планировал напасть на дом правительства

Злоумышленник оказал сопротивление и был убит на месте
В Лисичанске (ЛНР) ликвидирован агент СБУ. Злоумышленник планировал нападение на дом правительства в день принятия новой Конституции в Луганске.
«При задержании агент бросил в силовиков гранату и выкрикивал националистические лозунги. Его ликвидировали на месте», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник. Злоумышленник планировал нападение на дом правительства в Луганске. Оно должно было состояться в день принятия новой Конституции.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.