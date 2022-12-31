В ЛНР ликвидирован агент СБУ, который планировал напасть на дом правительства

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Злоумышленник оказал сопротивление и был убит на месте Фото:

В Лисичанске (ЛНР) ликвидирован агент СБУ. Злоумышленник планировал нападение на дом правительства в день принятия новой Конституции в Луганске.

«При задержании агент бросил в силовиков гранату и выкрикивал националистические лозунги. Его ликвидировали на месте», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник. Злоумышленник планировал нападение на дом правительства в Луганске. Оно должно было состояться в день принятия новой Конституции.

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В Лисичанске (ЛНР) ликвидирован агент СБУ. Злоумышленник планировал нападение на дом правительства в день принятия новой Конституции в Луганске. «При задержании агент бросил в силовиков гранату и выкрикивал националистические лозунги. Его ликвидировали на месте», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник. Злоумышленник планировал нападение на дом правительства в Луганске. Оно должно было состояться в день принятия новой Конституции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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