В ЛНР ликвидирован агент СБУ, который планировал напасть на дом правительства

31 декабря 2022 в 13:36 Размер текста - 17 +

Злоумышленник оказал сопротивление и был убит на месте Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Лисичанске (ЛНР) ликвидирован агент СБУ. Злоумышленник планировал нападение на дом правительства в день принятия новой Конституции в Луганске. «При задержании агент бросил в силовиков гранату и выкрикивал националистические лозунги. Его ликвидировали на месте», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник. Злоумышленник планировал нападение на дом правительства в Луганске. Оно должно было состояться в день принятия новой Конституции.

В Лисичанске (ЛНР) ликвидирован агент СБУ. Злоумышленник планировал нападение на дом правительства в день принятия новой Конституции в Луганске. «При задержании агент бросил в силовиков гранату и выкрикивал националистические лозунги. Его ликвидировали на месте», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственный источник. Злоумышленник планировал нападение на дом правительства в Луганске. Оно должно было состояться в день принятия новой Конституции.