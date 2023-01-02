В Госдуме предложили отказаться от увеличения срока службы в армии до завершения СВО

03 января 2023 в 02:46 Размер текста - 17 +

Картаполов считает, что вопрос изменения срока службы в армии можно рассматривать после окончания СВО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Госдуме не видят необходимости увеличивать период срочной службы в Вооруженных силах РФ до окончания спецоперации. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Сейчас втягиваться в эту дискуссию: полтора, два, а может, три года, на мой взгляд, не нужно. Надо, наоборот, сейчас завершить все, что касается специальной военной операции, а потом уже, действительно, заняться глубокой перестройкой вооруженных сил», — передает слова Картаполова ТАСС. Парламентарий отметил, что в вопросе увеличения срока службы в армии Генеральному штабу ВС РФ следует учитывать мнение общественности. Помимо этого, Картаполов сообщил, что для подготовки специалистов, владеющих военной техникой достаточно всего шести месяцев. Ранее сообщалось, что депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет предложил увеличить срок службы в российской армии до двух лет. Позднее телеведущий Владимир Соловьев поддержал это предложение. Он назвал нынешнее устройство службы в российской армии «совершенно бессмысленной ситуацией».

В Госдуме не видят необходимости увеличивать период срочной службы в Вооруженных силах РФ до окончания спецоперации. Такое мнение высказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Сейчас втягиваться в эту дискуссию: полтора, два, а может, три года, на мой взгляд, не нужно. Надо, наоборот, сейчас завершить все, что касается специальной военной операции, а потом уже, действительно, заняться глубокой перестройкой вооруженных сил», — передает слова Картаполова ТАСС. Парламентарий отметил, что в вопросе увеличения срока службы в армии Генеральному штабу ВС РФ следует учитывать мнение общественности. Помимо этого, Картаполов сообщил, что для подготовки специалистов, владеющих военной техникой достаточно всего шести месяцев. Ранее сообщалось, что депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет предложил увеличить срок службы в российской армии до двух лет. Позднее телеведущий Владимир Соловьев поддержал это предложение. Он назвал нынешнее устройство службы в российской армии «совершенно бессмысленной ситуацией».