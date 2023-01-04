Тюменец, совративший ребенка, смог избежать тюрьмы

05 января 2023 в 16:26 Размер текста - 17 +

Суд приговорил мужчину к 200 часам обязательных работ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Житель Тюмени, устраивавший свидания с несовершеннолетней девочкой в своей машине, приговорен за это к 200 часам обязательных работ. Также он должен будет выплатить 50 тыс. рублей в качестве моральной компенсации. «Мужчина соблазнил малолетнюю девочку-подростка. Об их свиданиях в машине стало известно родителям несовершеннолетней, они и обратились в правоохранительные органы. И хотя, как выяснило следствие, девочка-подросток, которая еще не достигла 16-летнего возраста, добровольно соглашалась на интимную связь, ее взрослого ухажера все равно осудили. Мужчина… должен будет выплатить 50 тыс. рублей за моральный вред. Также тюменца приговорили к 200 часам обязательных работ», — сообщает издание 72.ru. По словам журналистов, мужчину осудили по ч.1 ст. 135 УК РФ — совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста. К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес плохое состояние здоровья подсудимого, признание им вины за содеянное и наличие на иждивении малолетнего ребенка. В Объединенную пресс-службу судебной системы Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается.

Житель Тюмени, устраивавший свидания с несовершеннолетней девочкой в своей машине, приговорен за это к 200 часам обязательных работ. Также он должен будет выплатить 50 тыс. рублей в качестве моральной компенсации. «Мужчина соблазнил малолетнюю девочку-подростка. Об их свиданиях в машине стало известно родителям несовершеннолетней, они и обратились в правоохранительные органы. И хотя, как выяснило следствие, девочка-подросток, которая еще не достигла 16-летнего возраста, добровольно соглашалась на интимную связь, ее взрослого ухажера все равно осудили. Мужчина… должен будет выплатить 50 тыс. рублей за моральный вред. Также тюменца приговорили к 200 часам обязательных работ», — сообщает издание 72.ru. По словам журналистов, мужчину осудили по ч.1 ст. 135 УК РФ — совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста. К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес плохое состояние здоровья подсудимого, признание им вины за содеянное и наличие на иждивении малолетнего ребенка. В Объединенную пресс-службу судебной системы Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается.