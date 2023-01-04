Тюменец, совративший ребенка, смог избежать тюрьмы

Житель Тюмени, устраивавший свидания с несовершеннолетней девочкой в своей машине, приговорен за это к 200 часам обязательных работ. Также он должен будет выплатить 50 тыс. рублей в качестве моральной компенсации.
«Мужчина соблазнил малолетнюю девочку-подростка. Об их свиданиях в машине стало известно родителям несовершеннолетней, они и обратились в правоохранительные органы. И хотя, как выяснило следствие, девочка-подросток, которая еще не достигла 16-летнего возраста, добровольно соглашалась на интимную связь, ее взрослого ухажера все равно осудили. Мужчина… должен будет выплатить 50 тыс. рублей за моральный вред. Также тюменца приговорили к 200 часам обязательных работ», — сообщает издание 72.ru.
По словам журналистов, мужчину осудили по ч.1 ст. 135 УК РФ — совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста. К обстоятельствам, смягчающим наказание, суд отнес плохое состояние здоровья подсудимого, признание им вины за содеянное и наличие на иждивении малолетнего ребенка.
В Объединенную пресс-службу судебной системы Тюменской области направлен запрос. Ответ на него ожидается.
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