В ЯНАО пассажиры стояли в очереди в самолет в 40-градусный мороз

08 января 2023 в 03:48 Размер текста - 17 +

Автобус, доставлявший пассажиров из накопителя до самолета, сломался Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В аэропорту Ноябрьска (ЯНАО) пассажиры рейса № 456 «Ноябрьск — Москва» стояли на морозе в очереди, чтобы подняться в самолет. Соответствующий пост опубликован в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». «Когда нас запустили в автобус, мы простояли в нем минут 15 так и не тронувшись. Позже оказалось, что автобус сломался. Нас пересадили на другой и мы доехали до самолета, но на лестницу почему-то поднимались по 5 человек, видимо она у них уже тоже на последнем вздохе держится. На улице -40, люди стоят полуголые после накопителя и ждут, когда люди поднимутся и пройдут в салон самолета», — написал анонимный автор. Автор поста также отметил, что на стойке регистрации сотрудница была не компетентна и грубила посетителям. В аэропорт Ноябрьска URA.RU направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Надыма (ЯНАО) людям приходится стоять в очереди на морозе. В соцсети «Вконтакте» в одном из местных пабликов разместили анонимный пост с жалобой. В комментариях пользователи предположили, что очереди возникли из-за вахтовиков.

В аэропорту Ноябрьска (ЯНАО) пассажиры рейса № 456 «Ноябрьск — Москва» стояли на морозе в очереди, чтобы подняться в самолет. Соответствующий пост опубликован в группе «Происшествия Ноябрьск» в соцсети «ВКонтакте». «Когда нас запустили в автобус, мы простояли в нем минут 15 так и не тронувшись. Позже оказалось, что автобус сломался. Нас пересадили на другой и мы доехали до самолета, но на лестницу почему-то поднимались по 5 человек, видимо она у них уже тоже на последнем вздохе держится. На улице -40, люди стоят полуголые после накопителя и ждут, когда люди поднимутся и пройдут в салон самолета», — написал анонимный автор. Автор поста также отметил, что на стойке регистрации сотрудница была не компетентна и грубила посетителям. В аэропорт Ноябрьска URA.RU направило запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не поступил. Ранее URA.RU сообщало, что в аэропорту Надыма (ЯНАО) людям приходится стоять в очереди на морозе. В соцсети «Вконтакте» в одном из местных пабликов разместили анонимный пост с жалобой. В комментариях пользователи предположили, что очереди возникли из-за вахтовиков.