09 января 2023

Российским заемщикам объяснили, как снизить ставку по кредитам

Финансист Соловиченко: оформление кредита через приложение банка снизит ставку на 1%
© Служба новостей «URA.RU»
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Все крупные банки продвигают сервисы онлайн-кредитования, заявила Мария Соловиченко Фото:

Ставка по кредиту может быть ниже на 1%, если правильно подойти к заключению договора с банком, считает эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Мария Соловиченко. В интервью радио Sputnik она дала совет заемщикам.

«Если подавать документы на кредит в офисе, то процентная ставка может быть выше на 0,5-1%, чем при оформлении с помощью приложения», — рассказала Мария Соловиченко радио Sputnik. Эксперт отметила, что настоящее время операции в большинстве российских банков можно совершать через банковские приложения. «Все крупные банки сейчас активно продвигают сервисы онлайн-кредитования», — подчеркнула Соловиченко.

Тем не менее в некоторых случаях все же нужно обращаться в офис кредитной организации. Например, если клиент претендует на займы, связанные с проверкой расширенного пакета документов. Также она добавила, что только в офисе можно взять ипотеку или автокредит.

Ранее Центробанк предложил ввести новую категорию потребкредитов для малоимущих заемщиков. Такой шаг позволил бы гражданам перестать обращаться в микрофинансовые организации.

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Ставка по кредиту может быть ниже на 1%, если правильно подойти к заключению договора с банком, считает эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Мария Соловиченко. В интервью радио Sputnik она дала совет заемщикам. «Если подавать документы на кредит в офисе, то процентная ставка может быть выше на 0,5-1%, чем при оформлении с помощью приложения», — рассказала Мария Соловиченко радио Sputnik. Эксперт отметила, что настоящее время операции в большинстве российских банков можно совершать через банковские приложения. «Все крупные банки сейчас активно продвигают сервисы онлайн-кредитования», — подчеркнула Соловиченко. Тем не менее в некоторых случаях все же нужно обращаться в офис кредитной организации. Например, если клиент претендует на займы, связанные с проверкой расширенного пакета документов. Также она добавила, что только в офисе можно взять ипотеку или автокредит. Ранее Центробанк предложил ввести новую категорию потребкредитов для малоимущих заемщиков. Такой шаг позволил бы гражданам перестать обращаться в микрофинансовые организации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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