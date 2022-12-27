Центробанк предлагает ввести кредиты для малоимущих заемщиков

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Здание Центробанка России на Неглинной улице д. 12. Москва, центробанк, банк россии, центральный банк россии
ЦБ РФ предлагает ввести новую категорию кредитов Фото:

Банк России предлагает ввести новую категорию потребкредитов для малоимущих заемщиков, чтобы они могли получать кредиты в банках. Соответствующий пункт обозначен в докладе Банка России. Эта мера позволит заемщикам с повышенным риском перестать обращаться в микрофинансовые организации, а также позитивно скажется на банковской конкуренции.

«Ввести новую категорию потребительских кредитов для заемщиков с повышенным риском, чье финансовое положение хуже среднего, но все еще позволяет рассчитывать на регулярное обслуживание долга», — говорится в докладе. Документ опубликован на официальном сайте Центробанка.

Ранее Национальное бюро кредитных историй рассказывало, что уровень просроченных задолженностей в микрофинансовых организациях в России вырос до 43,1% в сентябре — октябре. Об этом сообщал RT. Этот процент стал рекордным, два года назад уровень был на 2% меньше.

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Банк России предлагает ввести новую категорию потребкредитов для малоимущих заемщиков, чтобы они могли получать кредиты в банках. Соответствующий пункт обозначен в докладе Банка России. Эта мера позволит заемщикам с повышенным риском перестать обращаться в микрофинансовые организации, а также позитивно скажется на банковской конкуренции. «Ввести новую категорию потребительских кредитов для заемщиков с повышенным риском, чье финансовое положение хуже среднего, но все еще позволяет рассчитывать на регулярное обслуживание долга», — говорится в докладе. Документ опубликован на официальном сайте Центробанка. Ранее Национальное бюро кредитных историй рассказывало, что уровень просроченных задолженностей в микрофинансовых организациях в России вырос до 43,1% в сентябре — октябре. Об этом сообщал RT. Этот процент стал рекордным, два года назад уровень был на 2% меньше.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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