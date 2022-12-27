Центробанк предлагает ввести кредиты для малоимущих заемщиков

27 декабря 2022 в 20:23 Размер текста - 17 +

ЦБ РФ предлагает ввести новую категорию кредитов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Банк России предлагает ввести новую категорию потребкредитов для малоимущих заемщиков, чтобы они могли получать кредиты в банках. Соответствующий пункт обозначен в докладе Банка России. Эта мера позволит заемщикам с повышенным риском перестать обращаться в микрофинансовые организации, а также позитивно скажется на банковской конкуренции. «Ввести новую категорию потребительских кредитов для заемщиков с повышенным риском, чье финансовое положение хуже среднего, но все еще позволяет рассчитывать на регулярное обслуживание долга», — говорится в докладе. Документ опубликован на официальном сайте Центробанка. Ранее Национальное бюро кредитных историй рассказывало, что уровень просроченных задолженностей в микрофинансовых организациях в России вырос до 43,1% в сентябре — октябре. Об этом сообщал RT. Этот процент стал рекордным, два года назад уровень был на 2% меньше.

Банк России предлагает ввести новую категорию потребкредитов для малоимущих заемщиков, чтобы они могли получать кредиты в банках. Соответствующий пункт обозначен в докладе Банка России. Эта мера позволит заемщикам с повышенным риском перестать обращаться в микрофинансовые организации, а также позитивно скажется на банковской конкуренции. «Ввести новую категорию потребительских кредитов для заемщиков с повышенным риском, чье финансовое положение хуже среднего, но все еще позволяет рассчитывать на регулярное обслуживание долга», — говорится в докладе. Документ опубликован на официальном сайте Центробанка. Ранее Национальное бюро кредитных историй рассказывало, что уровень просроченных задолженностей в микрофинансовых организациях в России вырос до 43,1% в сентябре — октябре. Об этом сообщал RT. Этот процент стал рекордным, два года назад уровень был на 2% меньше.