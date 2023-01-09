09 января 2023
08 января 2023

В Нижневартовске сгорел автомобиль «скорой помощи». Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В Нижневартовске сгорел автомобиль скорой помощи Фото:

В Нижневартовске по улице Чапаева ночью 10 января сгорел автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО, очевидцы в социальной сети «ВКонтакте» пишут, что это была «скорая помощь».

«В 23:51 поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Чапаева. По прибытию пожарных подразделений транспортное средство полностью охвачено огнем, ликвидация открытого горения в 00:05», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте.

«Ночью на Чапаева 93 сгорел автомобиль скорой помощи, пострадавших нет», — пишет очевидец в группе «Типичный Нижневартовск» в соцсети. Под постом размещена фотография с места происшествия.

К ликвидации возгорания привлекалось 14 человек личного состава и три единицы спецтехники. Причины пожара выясняются.

Ранее URA.RU рассказало, что в Пыть-Яхе сгорел автомобиль «Нива». При возгорании пострадали водитель и пассажир.

Фото:

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В Нижневартовске по улице Чапаева ночью 10 января сгорел автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО, очевидцы в социальной сети «ВКонтакте» пишут, что это была «скорая помощь». «В 23:51 поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Чапаева. По прибытию пожарных подразделений транспортное средство полностью охвачено огнем, ликвидация открытого горения в 00:05», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. «Ночью на Чапаева 93 сгорел автомобиль скорой помощи, пострадавших нет», — пишет очевидец в группе «Типичный Нижневартовск» в соцсети. Под постом размещена фотография с места происшествия. К ликвидации возгорания привлекалось 14 человек личного состава и три единицы спецтехники. Причины пожара выясняются. Ранее URA.RU рассказало, что в Пыть-Яхе сгорел автомобиль «Нива». При возгорании пострадали водитель и пассажир.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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