В Нижневартовске сгорел автомобиль «скорой помощи». Фото 10 января 2023 в 07:49 Размер текста - 17 + В Нижневартовске сгорел автомобиль скорой помощи Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижневартовске по улице Чапаева ночью 10 января сгорел автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО, очевидцы в социальной сети «ВКонтакте» пишут, что это была «скорая помощь». «В 23:51 поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Чапаева. По прибытию пожарных подразделений транспортное средство полностью охвачено огнем, ликвидация открытого горения в 00:05», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. «Ночью на Чапаева 93 сгорел автомобиль скорой помощи, пострадавших нет», — пишет очевидец в группе «Типичный Нижневартовск» в соцсети. Под постом размещена фотография с места происшествия. К ликвидации возгорания привлекалось 14 человек личного состава и три единицы спецтехники. Причины пожара выясняются. Ранее URA.RU рассказало, что в Пыть-Яхе сгорел автомобиль «Нива». При возгорании пострадали водитель и пассажир. Фото: группа «Типичный Нижневартовск», Вк В Нижневартовске по улице Чапаева ночью 10 января сгорел автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по ХМАО, очевидцы в социальной сети «ВКонтакте» пишут, что это была «скорая помощь». «В 23:51 поступило сообщение о возгорании автомобиля на улице Чапаева. По прибытию пожарных подразделений транспортное средство полностью охвачено огнем, ликвидация открытого горения в 00:05», — сообщает пресс-служба ведомства на официальном сайте. «Ночью на Чапаева 93 сгорел автомобиль скорой помощи, пострадавших нет», — пишет очевидец в группе «Типичный Нижневартовск» в соцсети. Под постом размещена фотография с места происшествия. К ликвидации возгорания привлекалось 14 человек личного состава и три единицы спецтехники. Причины пожара выясняются. Ранее URA.RU рассказало, что в Пыть-Яхе сгорел автомобиль «Нива». При возгорании пострадали водитель и пассажир. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям