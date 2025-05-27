27 мая 2025

Авиарейсы из Сургута в Москву задержаны из-за угрозы атаки беспилотников

© Служба новостей «URA.RU»
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Два авиарейса задержаны, один отменен
Два авиарейса задержаны, один отменен Фото:

Авиарейсы компаний Utair и Аэрофлот из Сургута в Москву задержаны из-за угрозы атаки БПЛА. Также один из авиарейсов в столицу был отменен.

«Вылет в Москву, аэропорт Шереметьево — задержан до 18:30. Вылет в Москву, аэропорт Внуково — задержан до 9:00. Москва, Шереметьево — отменен», — сказано на онлайн-табло аэропорта Сургута.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск были введены в аэропортах Внуково и Шереметьево. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.

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Авиарейсы компаний Utair и Аэрофлот из Сургута в Москву задержаны из-за угрозы атаки БПЛА. Также один из авиарейсов в столицу был отменен. «Вылет в Москву, аэропорт Шереметьево — задержан до 18:30. Вылет в Москву, аэропорт Внуково — задержан до 9:00. Москва, Шереметьево — отменен», — сказано на онлайн-табло аэропорта Сургута. «Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск были введены в аэропортах Внуково и Шереметьево. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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