Авиарейсы из Сургута в Москву задержаны из-за угрозы атаки беспилотников

Авиарейсы компаний Utair и Аэрофлот из Сургута в Москву задержаны из-за угрозы атаки БПЛА. Также один из авиарейсов в столицу был отменен.
«Вылет в Москву, аэропорт Шереметьево — задержан до 18:30. Вылет в Москву, аэропорт Внуково — задержан до 9:00. Москва, Шереметьево — отменен», — сказано на онлайн-табло аэропорта Сургута.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск были введены в аэропортах Внуково и Шереметьево. Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов», — заявил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.
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