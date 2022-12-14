В ХМАО сгорел автомобиль

Автомобиль «Нива» сгорел в Пыть-Яхе
В Пыть-Яхе (ХМАО) сгорел автомобиль «Нива». Об этом сообщают местные telegram-каналы.
«На въезде в Пыть-Ях со стороны Нефтеюганска загорелся автомобиль „Нива“. Два человека пострадали: водитель и пассажир. У обоих ожоги», — сообщает telegram-канал «Осторожно, Югра»
Ранее URA.RU рассказывало, что в поселке Высокий (ХМАО) 6 ноября загорелся автомобиль ГАЗ. За неделю до этого в Сургуте на проезде Дружбы загорелась машина марки «Tagaz».
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