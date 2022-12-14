14 декабря 2022

В ХМАО сгорел автомобиль

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Автомобиль «Нива» сгорел в Пыть-Яхе Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) сгорел автомобиль «Нива». Об этом сообщают местные telegram-каналы.

«На въезде в Пыть-Ях со стороны Нефтеюганска загорелся автомобиль „Нива“. Два человека пострадали: водитель и пассажир. У обоих ожоги», — сообщает telegram-канал «Осторожно, Югра»

Ранее URA.RU рассказывало, что в поселке Высокий (ХМАО) 6 ноября загорелся автомобиль ГАЗ. За неделю до этого в Сургуте на проезде Дружбы загорелась машина марки «Tagaz».

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В Пыть-Яхе (ХМАО) сгорел автомобиль «Нива». Об этом сообщают местные telegram-каналы. «На въезде в Пыть-Ях со стороны Нефтеюганска загорелся автомобиль „Нива“. Два человека пострадали: водитель и пассажир. У обоих ожоги», — сообщает telegram-канал «Осторожно, Югра» Ранее URA.RU рассказывало, что в поселке Высокий (ХМАО) 6 ноября загорелся автомобиль ГАЗ. За неделю до этого в Сургуте на проезде Дружбы загорелась машина марки «Tagaz».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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