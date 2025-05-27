27 мая 2025

В ХМАО назначен новый руководитель Социального фонда. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Должность управляющего отделением Фонда пенсионного и социального страхования в ХМАО заняла Ольга Галюк
Должность управляющего отделением Фонда пенсионного и социального страхования в ХМАО заняла Ольга Галюк Фото:

В Югре с 26 мая должность управляющего региональным отделением Фонда пенсионного и социального страхования занимает Ольга Галюк. Приказ подписан председателем ведомства Сергеем Чирковым.

«Сообщаем, что с 26 мая 2025 года на должность управляющего Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по ХМАО-Югре назначена Галюк Ольга Сергеевна», — сообщает пресс-служба ОСФР. В течение последних двух лет Галюк занимала должность заместителя регионального ведомства.

Новый руководитель соцфонда родилась в ХМАО. Начала карьеру в региональном

Ольга Галюк
Ольга Галюк
Фото:

пенсионном фонде 20 лет назад.

Ранее URA.RU сообщало, что в Октябрьском районе на должность прокурора назначен Андрей Переладов. Соответствующий приказ подписал генпрокурор Российской Федерации. 

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В Югре с 26 мая должность управляющего региональным отделением Фонда пенсионного и социального страхования занимает Ольга Галюк. Приказ подписан председателем ведомства Сергеем Чирковым. «Сообщаем, что с 26 мая 2025 года на должность управляющего Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по ХМАО-Югре назначена Галюк Ольга Сергеевна», — сообщает пресс-служба ОСФР. В течение последних двух лет Галюк занимала должность заместителя регионального ведомства. Новый руководитель соцфонда родилась в ХМАО. Начала карьеру в региональном пенсионном фонде 20 лет назад. Ранее URA.RU сообщало, что в Октябрьском районе на должность прокурора назначен Андрей Переладов. Соответствующий приказ подписал генпрокурор Российской Федерации. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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