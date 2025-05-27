В Югре с 26 мая должность управляющего региональным отделением Фонда пенсионного и социального страхования занимает Ольга Галюк. Приказ подписан председателем ведомства Сергеем Чирковым.
«Сообщаем, что с 26 мая 2025 года на должность управляющего Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по ХМАО-Югре назначена Галюк Ольга Сергеевна», — сообщает пресс-служба ОСФР. В течение последних двух лет Галюк занимала должность заместителя регионального ведомства.
Новый руководитель соцфонда родилась в ХМАО. Начала карьеру в региональном
пенсионном фонде 20 лет назад.
Ранее URA.RU сообщало, что в Октябрьском районе на должность прокурора назначен Андрей Переладов. Соответствующий приказ подписал генпрокурор Российской Федерации.
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