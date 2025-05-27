27 мая 2025

«Забирали банковские карты и буллили учеников»: школьники ХМАО пожаловались на педагогов и организаторов ЕГЭ

Школьники ХМАО пожаловались на грубые нарушения при проведении ЕГЭ
© Служба новостей «URA.RU»
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Педагоги разговаривали и отвлекали учеников от экзамена
Педагоги разговаривали и отвлекали учеников от экзамена Фото:

Вчера — 27 мая — в Нижневартовске (ХМАО) проводили Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по базовой математике для школьников 11-х классов. Дети, которые сдавали его в школе №42, пожаловались на ужасное отношение организаторов и педагогов с грубыми нарушениями проведения ЕГЭ.

«Одноклассники также жаловались, что во время проведения самого экзамена организаторы, находящиеся в аудиториях, своими действиями отвлекали от написания ЕГЭ. На протяжении всего нашего нахождения в этой школе организаторы общались с нами грубо и открыто критиковали нашу школу и наших учеников. В результате мы писали важный экзамен в условиях сильного стресса и волнения», — написала одна из школьниц в telegram-канале «Инцидент Нижневартовск».

Также юная вартовчанка пожаловалась, что на входе в школу у детей забирали личные вещи прямо из сумок. «Заставили нас открыть сумки и начали своими руками доставать и изымать содержимое. У одной ученицы даже забрали банковскую карту, аргументируя это тем, что „там могут быть написаны формулы“» -добавляет девочка. При этом, по правила ЕГЭ, школьники имеют право приносить с собой личные вещи, но должны оставить их в специально отведенных для этого помещениях.

URA.RU направило запрос департамент образования ХМАО. Ответ ожидается.

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Вчера — 27 мая — в Нижневартовске (ХМАО) проводили Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по базовой математике для школьников 11-х классов. Дети, которые сдавали его в школе №42, пожаловались на ужасное отношение организаторов и педагогов с грубыми нарушениями проведения ЕГЭ. «Одноклассники также жаловались, что во время проведения самого экзамена организаторы, находящиеся в аудиториях, своими действиями отвлекали от написания ЕГЭ. На протяжении всего нашего нахождения в этой школе организаторы общались с нами грубо и открыто критиковали нашу школу и наших учеников. В результате мы писали важный экзамен в условиях сильного стресса и волнения», — написала одна из школьниц в telegram-канале «Инцидент Нижневартовск». Также юная вартовчанка пожаловалась, что на входе в школу у детей забирали личные вещи прямо из сумок. «Заставили нас открыть сумки и начали своими руками доставать и изымать содержимое. У одной ученицы даже забрали банковскую карту, аргументируя это тем, что „там могут быть написаны формулы“» -добавляет девочка. При этом, по правила ЕГЭ, школьники имеют право приносить с собой личные вещи, но должны оставить их в специально отведенных для этого помещениях. URA.RU направило запрос департамент образования ХМАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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