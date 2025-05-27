27 мая 2025

В ХМАО отключат радио и телевидение в июне

© Служба новостей «URA.RU»
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В июне временно отключат телевидение в некоторых районах ХМАО
В июне временно отключат телевидение в некоторых районах ХМАО Фото:

С 3 по 26 июня в городах и районах ХМАО временно отключат радио и телевидение. Об этом сообщается на официальном сайте департамента информационных технологий Югры.

«На объектах телерадиосети РТРС на территории Югры пройдет ежеквартальная телевизионная профилактика. Все плановые остановки трансляции заранее согласованы с телеканалами и проходят в моменты, когда в эфире нет важных сообщений», — сказано на сайте.

График перерывов в трансляции:

Белоярский район — 3,5 июня

Лангепас — 4 июня с 11:00 до 17:00

Новоаганск — 17 июня

Радужный — 19 июня

Ханты-Мансийский район — 9, 17, 19, 24, 26 июня

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С 3 по 26 июня в городах и районах ХМАО временно отключат радио и телевидение. Об этом сообщается на официальном сайте департамента информационных технологий Югры. «На объектах телерадиосети РТРС на территории Югры пройдет ежеквартальная телевизионная профилактика. Все плановые остановки трансляции заранее согласованы с телеканалами и проходят в моменты, когда в эфире нет важных сообщений», — сказано на сайте. График перерывов в трансляции: Белоярский район — 3,5 июня Лангепас — 4 июня с 11:00 до 17:00 Новоаганск — 17 июня Радужный — 19 июня Ханты-Мансийский район — 9, 17, 19, 24, 26 июня
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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