В ХМАО отключат радио и телевидение в июне

С 3 по 26 июня в городах и районах ХМАО временно отключат радио и телевидение. Об этом сообщается на официальном сайте департамента информационных технологий Югры.
«На объектах телерадиосети РТРС на территории Югры пройдет ежеквартальная телевизионная профилактика. Все плановые остановки трансляции заранее согласованы с телеканалами и проходят в моменты, когда в эфире нет важных сообщений», — сказано на сайте.
График перерывов в трансляции:
Белоярский район — 3,5 июня
Лангепас — 4 июня с 11:00 до 17:00
Новоаганск — 17 июня
Радужный — 19 июня
Ханты-Мансийский район — 9, 17, 19, 24, 26 июня
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