В Нижневартовске две сестры-школьницы отрезали свои длинны волосы и выручив за них 10 тысяч рублей, отправили деньги на нужды военнослужащих. Об этом URA.RU рассказала мама девочек Надежда Индичанская.
«Мирослава — ей 12 лет и Ульяна- ей девять лет, решили подстричься и продать волосы, чтобы помочь нашим бойцам», — пояснила мама школьниц Надежда Индичанская. Изначально в семье думали, куда отдать волосы или вырученные за них деньги. Надежда предложила несколько вариантов, в том числе помочь онкобольным ребятишкам. Но поскольку среди знакомых, друзей семьи есть бойцы, девочки сами приняли решения помочь им.
Обе школьницы отращивали волосы девять лет. Но понимая, что обрезая их, они делают доброе дело, ничуть об этом не пожалели.
«Нет, ни я, ни дочки не желеем о поступке. Пусть хорошие дела возвращаются благом, тем, что невозможно купить. Пусть это будет мирное небо, скорейшая победа ребят, пусть чувствуют, что мы их поддерживаем и ждем», — заключила мама югорчанок.
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