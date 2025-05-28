Стропальщик компании «Когалым НПО-Сервис» (входит в структуру «Лукойла»), работающий на трубной базе Ватьеганского месторождения в Сургутском районе ХМАО, получил сильную травму головы и потерял сознание на рабочем месте. Но мастер сначала отмахнулся от подчиненного, а затем отменил вызов скорой помощи, сообщили очевидцы происшествия в telegram-канале «ЧП Когалым».
«Стропальщик при падении ударился затылочной частью головы ниже каски. После этого он с сильной болью обратился за помощью к мастеру, но получил в ответ: „Выйди из кабинета, у меня люди“», — говорится в сообщении. По данным канала, пострадавший сам вызвал скорую и потерял сознание. Но вызов, по словам очевидцев, позднее был отменен с телефона мастера.
По информации источника, происшествие случилось при погрузке машины. Рабочий наступил на торчащую из земли трубу и потерял равновесие. После удара у мужчины заболела голова, о чем он пытался сообщить мастеру. Спустя некоторое время рабочий потерял сознание, но так и не получил медицинскую помощь.
Агентство URA.RU направило запросы в ООО «Когалым НПО-Сервис» и в трудовую инспекцию, чтобы выяснить подробности происшествия. На момент публикации ответы не поступили.
Ранее URA.RU писало о том, что Нижневартовский районный суд прекратил уголовное дело в отношении мастера буровой Самотлорского месторождения, из-за которого один из вахтовиков получил черепно-мозговую травму. Поводом стало примирение сторон.
Автор видео: telegram-канал «ЧП Когалым»
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!