Мастер «дочки» «Лукойла» отказал в медпомощи подчиненному, получившему травму головы. Видео

Мастер на нефтяном месторождении в ХМАО отказал в медпомощи раненному работнику
© Служба новостей «URA.RU»
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Рабочий «дочки» «Лукойла» потерял сознание, но так и не дождался помощи
Рабочий «дочки» «Лукойла» потерял сознание, но так и не дождался помощи Фото:

Стропальщик компании «Когалым НПО-Сервис» (входит в структуру «Лукойла»), работающий на трубной базе Ватьеганского месторождения в Сургутском районе ХМАО, получил сильную травму головы и потерял сознание на рабочем месте. Но мастер сначала отмахнулся от подчиненного, а затем отменил вызов скорой помощи, сообщили очевидцы происшествия в telegram-канале «ЧП Когалым».

«Стропальщик при падении ударился затылочной частью головы ниже каски. После этого он с сильной болью обратился за помощью к мастеру, но получил в ответ: „Выйди из кабинета, у меня люди“», — говорится в сообщении. По данным канала, пострадавший сам вызвал скорую и потерял сознание. Но вызов, по словам очевидцев, позднее был отменен с телефона мастера.

По информации источника, происшествие случилось при погрузке машины. Рабочий наступил на торчащую из земли трубу и потерял равновесие. После удара у мужчины заболела голова, о чем он пытался сообщить мастеру. Спустя некоторое время рабочий потерял сознание, но так и не получил медицинскую помощь.

Агентство URA.RU направило запросы в ООО «Когалым НПО-Сервис» и в трудовую инспекцию, чтобы выяснить подробности происшествия. На момент публикации ответы не поступили.

Ранее URA.RU писало о том, что Нижневартовский районный суд прекратил уголовное дело в отношении мастера буровой Самотлорского месторождения, из-за которого один из вахтовиков получил черепно-мозговую травму. Поводом стало примирение сторон.

Автор видео: telegram-канал «ЧП Когалым»

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Стропальщик компании «Когалым НПО-Сервис» (входит в структуру «Лукойла»), работающий на трубной базе Ватьеганского месторождения в Сургутском районе ХМАО, получил сильную травму головы и потерял сознание на рабочем месте. Но мастер сначала отмахнулся от подчиненного, а затем отменил вызов скорой помощи, сообщили очевидцы происшествия в telegram-канале «ЧП Когалым». «Стропальщик при падении ударился затылочной частью головы ниже каски. После этого он с сильной болью обратился за помощью к мастеру, но получил в ответ: „Выйди из кабинета, у меня люди“», — говорится в сообщении. По данным канала, пострадавший сам вызвал скорую и потерял сознание. Но вызов, по словам очевидцев, позднее был отменен с телефона мастера. По информации источника, происшествие случилось при погрузке машины. Рабочий наступил на торчащую из земли трубу и потерял равновесие. После удара у мужчины заболела голова, о чем он пытался сообщить мастеру. Спустя некоторое время рабочий потерял сознание, но так и не получил медицинскую помощь. Агентство URA.RU направило запросы в ООО «Когалым НПО-Сервис» и в трудовую инспекцию, чтобы выяснить подробности происшествия. На момент публикации ответы не поступили. Ранее URA.RU писало о том, что Нижневартовский районный суд прекратил уголовное дело в отношении мастера буровой Самотлорского месторождения, из-за которого один из вахтовиков получил черепно-мозговую травму. Поводом стало примирение сторон. Автор видео: telegram-канал «ЧП Когалым»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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