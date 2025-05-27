27 мая 2025

В Сургуте перекроют дорогу на День защиты детей. Карта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Участок дороги перекроют возле Сургутского университета
Участок дороги перекроют возле Сургутского университета Фото:

В Сургуте 1 июня перекроют движение транспорта на участке от перекрестка улицы Университетской и проспекта Ленина до площади перед СурГУ. Об этом сообщили в администрации города.

«с 10:00 до 16:00 в связи с проведением городского праздника, посвященного Международному дню защиты детей, будет произведено перекрытие движения автотранспорта. Просьба планировать свой маршрут заранее», — сказано в сообщении.

Перекрытие дороги
Перекрытие дороги
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте 1 июня перекроют движение транспорта на участке от перекрестка улицы Университетской и проспекта Ленина до площади перед СурГУ. Об этом сообщили в администрации города. «с 10:00 до 16:00 в связи с проведением городского праздника, посвященного Международному дню защиты детей, будет произведено перекрытие движения автотранспорта. Просьба планировать свой маршрут заранее», — сказано в сообщении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...