Участок дороги перекроют возле Сургутского университета
В Сургуте 1 июня перекроют движение транспорта на участке от перекрестка улицы Университетской и проспекта Ленина до площади перед СурГУ. Об этом сообщили в администрации города.
«с 10:00 до 16:00 в связи с проведением городского праздника, посвященного Международному дню защиты детей, будет произведено перекрытие движения автотранспорта. Просьба планировать свой маршрут заранее», — сказано в сообщении.
Перекрытие дороги
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