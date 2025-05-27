Больницу Нижневартовска обязали заплатить 6 млн рублей дезинфекционной станции

Арбитражный суд ХМАО обязал Нижневартовскую клиническую больницу выплатить городской дезинфекционной станции более шести миллионов рублей по контракту на утилизацию опасных медицинских отходов. Об этом сообщается в материалах арбитражного дела, опубликованных на сайте суда.
«Суд ХМАО обязал клиническую больницу в Нижневартовске выплатить более шести миллионов рублей городской дезинфекционной станции. Поводом для спора стал контракт на утилизацию опасных медицинских отходов. Больница пыталась расторгнуть договор из-за завышенной, по ее мнению, цены, следует из материалов арбитражного дела, — выяснило Neft.
Контракт между учреждениями был заключен в ноябре 2023 года и предусматривал сбор, транспортировку и обезвреживание медотходов классов «Б» и «В». В декабре больница выразила недовольство стоимостью услуг и предложила пересмотреть цену или расторгнуть договор, но подрядчик отказался от изменений и продолжил исполнять обязательства. В начале 2024 года больница заключила аналогичный контракт с другой организацией по более низкой цене, но долг по первому соглашению не был погашен. Суд признал, что дезинфекционная станция добросовестно исполнила контракт. В результате с больницы взыскали всю сумму долга — шесть млн рублей, а также 53 тысячи рублей госпошлины.
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