27 мая 2025

Больницу Нижневартовска обязали заплатить 6 млн рублей дезинфекционной станции

© Служба новостей «URA.RU»
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Помимо стоимости контракта, больница оплатит еще и 53 тысячи рублей госпошлины
Помимо стоимости контракта, больница оплатит еще и 53 тысячи рублей госпошлины Фото:

Арбитражный суд ХМАО обязал Нижневартовскую клиническую больницу выплатить городской дезинфекционной станции более шести миллионов рублей по контракту на утилизацию опасных медицинских отходов. Об этом сообщается в материалах арбитражного дела, опубликованных на сайте суда.

«Суд ХМАО обязал клиническую больницу в Нижневартовске выплатить более шести миллионов рублей городской дезинфекционной станции. Поводом для спора стал контракт на утилизацию опасных медицинских отходов. Больница пыталась расторгнуть договор из-за завышенной, по ее мнению, цены, следует из материалов арбитражного дела, — выяснило Neft.

Контракт между учреждениями был заключен в ноябре 2023 года и предусматривал сбор, транспортировку и обезвреживание медотходов классов «Б» и «В». В декабре больница выразила недовольство стоимостью услуг и предложила пересмотреть цену или расторгнуть договор, но подрядчик отказался от изменений и продолжил исполнять обязательства. В начале 2024 года больница заключила аналогичный контракт с другой организацией по более низкой цене, но долг по первому соглашению не был погашен. Суд признал, что дезинфекционная станция добросовестно исполнила контракт. В результате с больницы взыскали всю сумму долга — шесть млн рублей, а также 53 тысячи рублей госпошлины.

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Арбитражный суд ХМАО обязал Нижневартовскую клиническую больницу выплатить городской дезинфекционной станции более шести миллионов рублей по контракту на утилизацию опасных медицинских отходов. Об этом сообщается в материалах арбитражного дела, опубликованных на сайте суда. «Суд ХМАО обязал клиническую больницу в Нижневартовске выплатить более шести миллионов рублей городской дезинфекционной станции. Поводом для спора стал контракт на утилизацию опасных медицинских отходов. Больница пыталась расторгнуть договор из-за завышенной, по ее мнению, цены, следует из материалов арбитражного дела, — выяснило Neft. Контракт между учреждениями был заключен в ноябре 2023 года и предусматривал сбор, транспортировку и обезвреживание медотходов классов «Б» и «В». В декабре больница выразила недовольство стоимостью услуг и предложила пересмотреть цену или расторгнуть договор, но подрядчик отказался от изменений и продолжил исполнять обязательства. В начале 2024 года больница заключила аналогичный контракт с другой организацией по более низкой цене, но долг по первому соглашению не был погашен. Суд признал, что дезинфекционная станция добросовестно исполнила контракт. В результате с больницы взыскали всю сумму долга — шесть млн рублей, а также 53 тысячи рублей госпошлины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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