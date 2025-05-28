Мужчина попытался избавиться от рыбы в ведре, однако все равно был пойман
В Ханты-Мансийске сотрудники полиции поймали браконьера на мосту «Красный дракон». Видео задержания появилось в соцсетях.
«Смотри, рыба из ведра вываливается! Вот и задержали браконьерчиков!» — говорит автор видео в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск».
На кадрах видно, как две полицейские машины блокируют движение легковушки. Из авто выскакивает мужчина и пытается убежать, попутно выкинув содержимое из ведра. В этот момент югорчанина хватают силовики.
В УМВД Югры направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.
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