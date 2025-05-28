В Ханты-Мансийске силовики поймали браконьера посреди дороги. Видео

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Мужчина попытался избавиться от рыбы в ведре, однако все равно был пойман
Мужчина попытался избавиться от рыбы в ведре, однако все равно был пойман Фото:

В Ханты-Мансийске сотрудники полиции поймали браконьера на мосту «Красный дракон». Видео задержания появилось в соцсетях.

«Смотри, рыба из ведра вываливается! Вот и задержали браконьерчиков!» — говорит автор видео в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск».

На кадрах видно, как две полицейские машины блокируют движение легковушки. Из авто выскакивает мужчина и пытается убежать, попутно выкинув содержимое из ведра. В этот момент югорчанина хватают силовики.

В УМВД Югры направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.

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В Ханты-Мансийске сотрудники полиции поймали браконьера на мосту «Красный дракон». Видео задержания появилось в соцсетях. «Смотри, рыба из ведра вываливается! Вот и задержали браконьерчиков!» — говорит автор видео в telegram-канале «Типичный Ханты-Мансийск». На кадрах видно, как две полицейские машины блокируют движение легковушки. Из авто выскакивает мужчина и пытается убежать, попутно выкинув содержимое из ведра. В этот момент югорчанина хватают силовики. В УМВД Югры направлен официальный запрос. Ответ на него ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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