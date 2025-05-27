В ХМАО вынесли приговор директору детсада, обворовавшему детей

В Нягани директор частного детского сада «Непоседы» обвинили в хищении более 2,5 миллионов рублей из бюджета. Подсудимая в течение двух лет подделывала документы, чтобы обмануть государство, сообщает пресс-служба суда Югры.
«Подсудимая, используя служебное положение, совершила хищение целевых бюджетных денежных средств, причинив значительный ущерб бюджету города и округа', — уточнили в ведомстве. В течение двух лет руководитель садика вносила в официальные документы ложные сведения о количестве воспитанников и заключенных договоров. Данные использовались для получения государственных образовательных сертификатов, по которым на счет детсада перечислялись бюджетные деньги.
Кроме того, директор получила грант на полмиллиона для приобретение интерактивного оборудования детям, но так и не купила его. «На судебном заседании фигурантка дела свою вину не признала, заявив, что тратила деньги на нужды детского сада. При этом часть ущерба — 500 тысяч рублей — была ею возмещена добровольно», — пояснили в суде.
Приговором суда ( на момент публикования в законную силу не вступил) подсудимой назначено наказание в виде лишения свободы. Сроком заключения — четыре года со штрафом 200 000 рублей, но условно с испытательным сроком три года. Также судом удовлетворен гражданский иск, с подсудимой взыскан материальный ущерб, причиненный преступлениями на более, чем два миллиона рублей.
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