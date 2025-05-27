27 мая 2025

Роспотребнадзор ХМАО объяснил, чем опасна вода в аэропорту Когалыма

Роспотребнадзор ХМАО: вода в аэропорту Когалыма вредит здоровью
© Служба новостей «URA.RU»
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В питьевой воде в аэропорту Когалыма обнаружили повышенное содержание железа
В питьевой воде в аэропорту Когалыма обнаружили повышенное содержание железа Фото:

Вода в аэропорту Когалыма может навредить здоровью — она влияет на печень и пищеварение. Об этом URA.RU сообщил окружной Роспотребнадзор. В пробах жидкости, взятых на аэровокзале, установили превышение железа.

«Однократное употребление такой воды обычно безвредно. Постоянное питье загрязненной железом воды может спровоцировать проблемы со здоровьем, в частности, способствовать нарушению функций печени и дисбалансу в работе пищеварительной системы», — сообщили корреспонденту агентства в ведомстве.

Пробы воды в аэропорту берут каждый месяц — это входит в программу мониторинга. В апреле специалисты выявили превышение предельно допустимой концентрации содержания общего железа в жидкости из разводящей сети в женском санузле аэровокзала.

Представители Роспотребнадзора объяснили агентству, что нарушение норм произошло из-за природного состава воды или старых водопроводных труб. «Причинами превышения общего железа в водопроводной воде является высокое природное его содержание в источнике, а также вторичное загрязнение при транспортировке по водопроводным сетям, не прошедшим планово-профилактические работы по их промывке», — подчеркнули эксперты.

URA.RU направило запрос в аэропорт Когалыма. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Когалыма нашли опасную воду. Роспотребнадзор ХМАО выдал руководству предприятия предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований с предложением устранить нарушение.

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Вода в аэропорту Когалыма может навредить здоровью — она влияет на печень и пищеварение. Об этом URA.RU сообщил окружной Роспотребнадзор. В пробах жидкости, взятых на аэровокзале, установили превышение железа. «Однократное употребление такой воды обычно безвредно. Постоянное питье загрязненной железом воды может спровоцировать проблемы со здоровьем, в частности, способствовать нарушению функций печени и дисбалансу в работе пищеварительной системы», — сообщили корреспонденту агентства в ведомстве. Пробы воды в аэропорту берут каждый месяц — это входит в программу мониторинга. В апреле специалисты выявили превышение предельно допустимой концентрации содержания общего железа в жидкости из разводящей сети в женском санузле аэровокзала. Представители Роспотребнадзора объяснили агентству, что нарушение норм произошло из-за природного состава воды или старых водопроводных труб. «Причинами превышения общего железа в водопроводной воде является высокое природное его содержание в источнике, а также вторичное загрязнение при транспортировке по водопроводным сетям, не прошедшим планово-профилактические работы по их промывке», — подчеркнули эксперты. URA.RU направило запрос в аэропорт Когалыма. На момент публикации ответ не поступил. Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Когалыма нашли опасную воду. Роспотребнадзор ХМАО выдал руководству предприятия предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований с предложением устранить нарушение.
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© Служба новостей «URA.RU»
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