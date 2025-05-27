Роспотребнадзор ХМАО объяснил, чем опасна вода в аэропорту Когалыма

Вода в аэропорту Когалыма может навредить здоровью — она влияет на печень и пищеварение. Об этом URA.RU сообщил окружной Роспотребнадзор. В пробах жидкости, взятых на аэровокзале, установили превышение железа.
«Однократное употребление такой воды обычно безвредно. Постоянное питье загрязненной железом воды может спровоцировать проблемы со здоровьем, в частности, способствовать нарушению функций печени и дисбалансу в работе пищеварительной системы», — сообщили корреспонденту агентства в ведомстве.
Пробы воды в аэропорту берут каждый месяц — это входит в программу мониторинга. В апреле специалисты выявили превышение предельно допустимой концентрации содержания общего железа в жидкости из разводящей сети в женском санузле аэровокзала.
Представители Роспотребнадзора объяснили агентству, что нарушение норм произошло из-за природного состава воды или старых водопроводных труб. «Причинами превышения общего железа в водопроводной воде является высокое природное его содержание в источнике, а также вторичное загрязнение при транспортировке по водопроводным сетям, не прошедшим планово-профилактические работы по их промывке», — подчеркнули эксперты.
URA.RU направило запрос в аэропорт Когалыма. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее URA.RU писало, что в аэропорту Когалыма нашли опасную воду. Роспотребнадзор ХМАО выдал руководству предприятия предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований с предложением устранить нарушение.
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