Суд вынес приговор экс-чиновнику правительства ХМАО и депутату

Суд Ханты-Мансийского района вынес приговор экс-депутату думы Югорска Александру Беккеру и бывшему замдиректора департамента промышленности Андрею Шиповалову, обвиняемым в коррупции. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур.
«Шиповалову вынесли приговор в пять лет строгого режима. Беккеру — 4,6 лет строгого режима», — рассказал URA.RU источник из силовых структур.
С учетом позиции гособвинителя, Шиповалову вынесли приговор по статье 290 УК РФ (получение взятки). Беккера осудили по статьям 291 УК РФ (дача взятки) и 159 УК РФ (мошенничество).
По версии следствия, с 2019 по 2020 годы замдиректора департамента промышленности Югры Шиповалов получил взятки от руководителя крестьянско-фермерского хозяйства Беккера за покровительство при получении субсидий. Общая сумма взяток составила 490 тысяч рублей
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