27 мая 2025

Суд вынес приговор экс-чиновнику правительства ХМАО и депутату

© Служба новостей «URA.RU»
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Суд вынес приговор экс-чиновнику и бывшему депутату, обвиняемым в коррупции
Суд вынес приговор экс-чиновнику и бывшему депутату, обвиняемым в коррупции Фото:

Суд Ханты-Мансийского района вынес приговор экс-депутату думы Югорска Александру Беккеру и бывшему замдиректора департамента промышленности Андрею Шиповалову, обвиняемым в коррупции. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур.

«Шиповалову вынесли приговор в пять лет строгого режима. Беккеру — 4,6 лет строгого режима», — рассказал URA.RU источник из силовых структур.

С учетом позиции гособвинителя, Шиповалову вынесли приговор по статье 290 УК РФ (получение взятки). Беккера осудили по статьям 291 УК РФ (дача взятки) и 159 УК РФ (мошенничество).

По версии следствия, с 2019 по 2020 годы замдиректора департамента промышленности Югры Шиповалов получил взятки от руководителя крестьянско-фермерского хозяйства Беккера за покровительство при получении субсидий. Общая сумма взяток составила 490 тысяч рублей

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Суд Ханты-Мансийского района вынес приговор экс-депутату думы Югорска Александру Беккеру и бывшему замдиректора департамента промышленности Андрею Шиповалову, обвиняемым в коррупции. Об этом URA.RU сообщил источник из силовых структур. «Шиповалову вынесли приговор в пять лет строгого режима. Беккеру — 4,6 лет строгого режима», — рассказал URA.RU источник из силовых структур. С учетом позиции гособвинителя, Шиповалову вынесли приговор по статье 290 УК РФ (получение взятки). Беккера осудили по статьям 291 УК РФ (дача взятки) и 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, с 2019 по 2020 годы замдиректора департамента промышленности Югры Шиповалов получил взятки от руководителя крестьянско-фермерского хозяйства Беккера за покровительство при получении субсидий. Общая сумма взяток составила 490 тысяч рублей
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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