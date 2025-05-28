Аналитики назвали город ХМАО с самым дорогим общепитом

В Ханты-Мансийском автономном округе среди крупнейших городов самый высокий средний чек приходится на общепит Нижневартовска. А с начала года прайс в заведениях Югры вырос более чем на 10%. Об этом URA.RU сообщили аналитики Росстата.
«Обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации), на 1 человека в Нижневартовске в среднем составляет более 776 рублей», — следует из данных службы статистики. Для сравнения, средний чек по общепиту Сургута — около 597 рублей. А в окружной столице ценник в конце мая находится на уровне 472 рублей.
С начала года цены в югорском общепите выросли более чем 10%. Еще в январе средний прайс по региону был примерно 550 рублей, а к концу весны стоимость выросла до 620 рублей.
Вместе с этим продовольственные товары, по сравнению с декабрем 2024 года, подорожали более чем на 5%. Больше всего выросли в цене сыр (на 10%), а также рыба и морепродукты — на 8%. А рост стоимость овощей и мяса превысил 5%.
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