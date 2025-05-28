Суд огласил приговор вору в законе из ХМАО

Суд вынес приговор вору в законе из ХМАО
Суд приговорил к девяти годам и трем месяцем лишения свободы вора в законе из Урая по прозвищу «Рамс». Об этом сообщает telegram-канал «Рен ТВ».
«Суд приговорил вора в законе Рамса к годам 9 и 3 месяцам колонии строгого режима, сообщил корреспондент РЕН ТВ из зала суда. Сергея Браженского (настоящее имя осужденного) признали виновным в занятии высшего положения в преступной иерархии и в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере», — сообщает telegram-канал.
По утверждениям СМИ, Браженский с 1993 года имеет статус вора в законе. Он родился в Урае в 1966 году.
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