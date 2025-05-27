Власти ХМАО собираются принять новые льготы для семей СВО

Власти ХМАО планируют ввести денежные выплаты на питание для детей участников спецоперации, которые учатся в колледжах. Об этом сообщила заместитель председателя думы Наталья Западнова на заседании комитета по соцразвитию.
«Мы предлагаем, чтобы этот закон вступил в силу с 1 сентября. Это мера поддержки для детей участников СВО. Так как мы не можем обеспечить их горячим питанием, предполагается мера социальной поддержки», — заявила Западнова. Она добавила, что льгота затронет 114 учащихся.
Компенсации будут распространяться на студентов колледжей, подведомственных федеральным властям (включая филиалы вузов). Размер компенсации определит правительство региона.
Ранее URA.RU писало, что власти ХМАО уже расширяли меры поддержки для семей с детьми и участников спецоперации. Так, к новому учебному году в регионе вводится бесплатное социальное такси для первоклассников из многодетных семей, а в 20 муниципалитетах организован бесплатный подвоз детей к школам.
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