В ХМАО подростки издевались над сверстником и снимали это на видео

В Югорске толпа подростков издевалась над сверстником и записывала это на видео. Полиция начала проверку.
На видео группа подростков обсуждает, что собирается избить мальчика ногами. «Заказали гадика на час», — комментирует за кадром автор ролика, который опубликован в telegram-канале «Бинокль».
Источник URA.RU из силовых структур сообщил, что все участники конфликта находятся на учете в детской комнате полиции и воспитываются в неблагополучных семьях. В пресс-службе УМВД агентству прокомментировали, что по данному инциденту проводится проверка, решается вопрос о привлечении родителей к ответственности по административной статье 5.35 (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
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