В ХМАО подростки издевались над сверстником и снимали это на видео

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Полиция разбирается в конфликте с издевательством над подростком
Полиция разбирается в конфликте с издевательством над подростком Фото:

В Югорске толпа подростков издевалась над сверстником и записывала это на видео. Полиция начала проверку.

На видео группа подростков обсуждает, что собирается избить мальчика ногами. «Заказали гадика на час», — комментирует за кадром автор ролика, который опубликован в telegram-канале «Бинокль».

Источник URA.RU из силовых структур сообщил, что все участники конфликта находятся на учете в детской комнате полиции и воспитываются в неблагополучных семьях. В пресс-службе УМВД агентству прокомментировали, что по данному инциденту проводится проверка, решается вопрос о привлечении родителей к ответственности по административной статье 5.35 (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

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В Югорске толпа подростков издевалась над сверстником и записывала это на видео. Полиция начала проверку. На видео группа подростков обсуждает, что собирается избить мальчика ногами. «Заказали гадика на час», — комментирует за кадром автор ролика, который опубликован в telegram-канале «Бинокль». Источник URA.RU из силовых структур сообщил, что все участники конфликта находятся на учете в детской комнате полиции и воспитываются в неблагополучных семьях. В пресс-службе УМВД агентству прокомментировали, что по данному инциденту проводится проверка, решается вопрос о привлечении родителей к ответственности по административной статье 5.35 (неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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